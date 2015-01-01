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विकास कार्य:म्यूरल वाॅल निर्माण पूरा, इस पर उकेर रहे देवी-देवताओं के चित्र

उज्जैन3 घंटे पहले
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  • आकार लेने लगे स्मार्ट सिटी के मृदा फेज-1 के काम
  • कलेक्टर, एसपी ने देखे

स्मार्ट सिटी द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र के विकास कार्य किए जा रहे हैं। रूद्र सागर में मीडवे जोन, महाकाल थीम पार्क व सौंदर्यीकरण कार्य अब दिखने लगे हैं।

इस क्षेत्र में लगाने के लिए मूर्तियां भी तैयार की जा रही हैं। हरिफाटक ब्रिज के पास से भारत माता मंदिर को जोड़ने वाले चौराहे तक म्यूरल वाॅल का काम पूरा हो चुका है। इस पर देवी-देवताओं के शिल्प उकेरे जा रहे हैं। शनिवार को कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने स्मार्ट सिटी के मृदा फेज-1 के कार्यों का निरीक्षण किया।

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