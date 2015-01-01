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उज्जैन में मौसम का हाल:पांच दिन में रात का तापमान 7 डिग्री गिरा, 8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवा

उज्जैन6 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो

मावठे की बारिश के बाद रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। पांच दिन में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री नीचे आ गया है। 13 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री था, जो बुधवार रात 11 डिग्री पर आ गया। न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट मंगलवार की रात आई जब तापमान 13.5 डिग्री हो गया।

इसके एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री था। दिन का तापमान यानी अधिकतम तापमान में एक-दो डिग्री की ऊंच-नीच हो रही है। 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री था जो 14 को गिरकर 20.5 हो गया। 15 को 20 डिग्री और 16 को 21.5 डिग्री हो गया।

8 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली ठंडी हवा

गुरुवार को अधिकतम तापमान 20.5 डिग्री रहा। दिन में धूप खिल जाने से कुछ देर के लिए मौसम में बदलाव का अहसास हुआ लेकिन ठंडी हवाएं चलती रही। सुबह हवा की रफ्तार 4 किमी प्रति घंटा थी जो शाम को बढ़कर 8 किमी प्रति घंटा हो गई।

इससे शाम को शीतलहर महसूस होने लगी। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे दिखाई दिए। देवासगेट, सब्जी मंडी, बुधवारिया क्षेत्र में लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने के जतन करते रहे। विशेषज्ञों का अनुमान है शुक्रवार को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। आसमान साफ होने से तापमान और गिर सकता है।

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