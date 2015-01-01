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  • Now People Will Be Able To Get Property Registered At Home, People Will Not Have To Go To UDA

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सुविधा:अब लोग घर बैठे ही करवा सकेंगे प्रॉपर्टी का पंजीयन, लोगों को यूडीए नहीं जाना पड़ेगा

उज्जैन7 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो
  • कोरोना काल में लोगों को यूडीए नहीं जाना पड़ेगा

कोरोना काल में लोगों को प्रॉपर्टी का पंजीयन करवाने या नामांतरण शुल्क व किस्त तथा बकाया राशि की जानकारी निकालने या शेष राशि जमा करने के लिए विकास प्राधिकरण नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे ही बकाया राशि के बारे में ऑनलाइन जान सकेंगे और राशि जमा भी कर सकेंगे।

अब नई ऑनलाइन व्यवस्था के तहत लोगों को यह पता चल जाएगा कि उनके द्वारा अब तक कितनी राशि जमा की जा चुकी है तथा बकाया राशि कब तक जमा करना है। विकास प्राधिकरण में मॉडल के तौर पर यह सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए प्रॉपर्टी का मास्टर डॉटा ऑनलाइन लोड किया जा रहा है। पंजीयन फार्म भी लोग ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। संपदा शाखा से फ्री-होल्ड प्रॉपर्टी को भी वेरिफाई करवाया जा रहा है।

प्रॉपर्टी धारकों के मोबाइल भी संपदा शाखा में रजिस्टर्ड होंगे। जिस पर प्रॉपर्टी की सारी जानकारी मिल सकेगी। यूडीए में इसकी प्रक्रिया 1 जून-2020 से शुरू की गई थी जो कि पूर्ण होने जा रही है। इसके साथ ही नए साल में लोगों को ऑनलाइन पंजीयन व बकाया राशि आदि की सुविधा मिलने लगेगी। इसमें लीज भूमि मूल्य, प्लाट व मकान की कीमत, नामांतरण शुल्क, फ्री-होल्ड की प्रक्रिया और उसका शुल्क तथा लीज नवीनीकरण के बारे में जान सकेंगे।

लाॅकडाउन में लोग नहीं आ पा रहे थे तो बना प्लान

यूडीए सीईओ सोजान सिंह रावत ने बताया लॉकडाउन के दौरान देखने में आया था कि लोग अपनी बकाया राशि की जानकारी नहीं होने के कारण राशि जमा नहीं कर पाए थे। इस समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सभी योजनाओं के हितग्राहियों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए यह सुविधा शुरू की जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर प्राधिकरण की बकाया राशि की जानकारी आसानी से पता कर सकेगा तथा वहीं से ऑनलाइन राशि भी जमा कर सकेंगे। उन्हें इसके लिए यूडीए नहीं आना पड़ेगा।

ये सुविधाएं मिलेंगी

लीज भूमि मूल्य, भूखंड मूल्य, भवन मूल्य, नामांतरण शुल्क, फ्री होल्ड शुल्क आदि सभी प्रकार के शुल्क के बारे में आम व्यक्ति को ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसमें सभी संपत्तियों का डेटा सर्वर पर दर्ज कर ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

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