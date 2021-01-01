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मेपकॉस्ट:आज से ऑब्जरवेशनल एस्ट्रानॉमी पर विशेषज्ञों के ऑनलाइन व्याख्यान

उज्जैन2 घंटे पहले
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मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकॉस्ट) भोपाल की ओर से 1 से 12 फरवरी तक ऑब्जरवेशनल एस्ट्रोनॉमी पर द्वितीय विंटर स्कूल का वर्चुअल आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शोधार्थियों और विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नए अनुसंधानों से परिचित कराने के साथ ही प्रशिक्षण प्रदान करना है।

वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला, डोंगला और तारामंडल उज्जैन संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्यों के साथ खगोल विज्ञान को आमजन में लोकप्रिय बनाने में योगदान कर रहे हैं। 12 दिनी कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार सुबह 11 बजे होगा। अतिथि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा और विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे होंगे।

द्वितीय सत्र में दोपहर 2.30 से शाम 6 बजे के दौरान तीन व्याख्यान होंगे। प्रतिभागियों को वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला,डोगला में स्थापित की गई 0.5 मीटर के टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जरवेशनल टेक्निक से परिचित कराया जाएगा। प्रतिभागियों को एस्ट्रॉनामिकल डाटा रिडक्शन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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