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अच्छी खबर:पहले चरण में वैक्सिनेशन के लिए 12 हजार 415 लोगों का ऑनलाइन पंजीयन

उज्जैन7 मिनट पहले
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सांकेतिक फोटो
  • एलर्जी है तो स्क्रीनिंग के समय बताना

कोरोना से बचाव के लिए जिले में वैक्सिनेशन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। पहले चरण में जिन्हें वैक्सीन लगना है, उनमें से गुरुवार तक 12415 लोगों का ऑनलाइन पंजीयन भी हो चुका है। करीब 300 लोगों के पंजीयन और होना बाकी है। ये स्वास्थ्य सहित अन्य विभागों के ऐसे अधिकारी-कर्मचारी हैं जो कि रिस्क जोन में ड्यूटी करते आ रहे हैं। जैसे कोरोना रोगियों का इलाज, सैंपलिंग, काउंसलिंग, मेडिसिन प्रबंधन, सर्वे, प्रशिक्षण आदि सहित कामों में जुटे हुए लोग हैं।

वैक्सिनेशन की तैयारियों व प्रबंधन के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिला टॉस्क फोर्स समिति गठित कर रखी है। इसके सचिव व जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. केसी परमार ने बताया कि वैक्सिनेशन के लिए ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। प्रत्येक 100 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पांच लोगों की ड्यूटी लगेगी। इनमें एक टीकाकर्मी, एक सुरक्षाकर्मी, वेरिफिकेशन करने वाला, एक टीका लगने के बाद आधे घंटे तक मॉनिटरिंग करने वाला आदि शामिल रहेंगे। ये सभी कर्मचारी ट्रेंड रहेंगे।

वैक्सीन लगाने के पहले हाथोंहाथ होगी स्क्रीनिंग

डॉ. परमार ने बताया कि टीका लगाने से पहले सभी की स्क्रीनिंग होगी। ये मौके पर ही व हाथोंहाथ की जाएगी। यदि किसी को एलर्जी की परेशानी है तो उसे स्क्रीनिंग के समय वह बताना होगी, ताकि डॉक्टर टीका व वैक्सीन लगाने में जरूरी सावधानी बरत सकें। गाइड लाइन का पालन कर सकें। डॉ. परमार ने उम्मीद जताई है कि जनवरी तक वैक्सिनेशन शुरू हो जाएगा।

संभाग के सभी जिलों में उज्जैन से भेजी जाएगी वैक्सीन, स्टोर भी रहेगा

उज्जैन से वैक्सीन पूरे संभाग के जिलों में पहुंचाई जाएगी। ऐसे में संभागीय मुख्यालय होने से यहां पर वैक्सीन का स्टोर भी रहेगा। यह वैक्सीन वातानुकूल वातावरण में रहे, इसके लिए एक बड़ा वॉक इन कूलर शासन से आ रहा है। जबकि जिले में लगने वाली वैक्सीन को रखने की पर्याप्त व्यवस्था तो टीकाकरण शाखा के पास मय संसाधन के है ही।

दूसरे चरण में वृद्धों को लगेगी वैक्सीन, गाइड लाइन जारी होगी

डॉ. परमार ने बताया पहले चरण में रिस्क जोन में सेवाएं देने वालों के बाद दूसरे चरण में वृद्धों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद किन्हें लगेगी, इसे लेकर शासन द्वारा समय-समय पर गाइड लाइन जारी की जाती रहेगी। उसके अनुसार वैक्सिनेशन की गतिविधि आगे बढ़ेगी। वैक्सिनेशन की गतिविधियों से जुड़े संबंधितों को जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक में गाइड लाइनों से अपडेट किया जा रहा है।

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