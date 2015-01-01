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आदेश:रोकी वेतनवृद्धि व मंहगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश दें

उज्जैनएक घंटा पहले
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  • प्रांतीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षामंत्री से मिलकर किया आग्रह

रोकी वेतनवृद्धि और मंहगाई भत्ते का लाभ दिए जाने के आदेश दें। अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करके पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दिलवाएं। प्रांतीय शिक्षक संघ मध्यप्रदेश जिला उज्जैन इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने यह आग्रह शनिवार को शहर आए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार से किया।

जिलाध्यक्ष डॉ. कैलाश बारोड़ ने बताया इसके अलावा छटवें वेतनमान की तीसरी क़िस्त के आदेश व सातवें वेतनमान की एरियर राशि दिए जाने के आदेश जारी करने, स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति लागू करने, नवीन शिक्षक संवर्ग में संविलियन के लिए शेष रहे अध्यापकों का भी शीघ्र संविलियन करने, वेतन विसंगति का निराकरण करने और मिशन दस हजार योजना कर्मचारी विरोधी है, इसकी कार्रवाई स्थगित करने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री स्काउट गाइड के कार्यक्रम में टावर चौक आए थे। इस दाैरान घट्टिया के ब्लाक अध्यक्ष अजयसिंह दोहरे, जिला सचिव सीपी जोशी, जिला सहसचिव दिलीप निर्मल, संतोष नगराले, देवेंद्रसिंह राठौर अनुज पारोचे, रामप्रसाद परमार, त्रिलोक बेनल, तूफान मालवीय ने मांगों से अवगत करवाने के साथ स्वागत किया। जिलाध्यक्ष का कहना है कि मंत्री ने शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है।

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