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किशोरी की संदिग्ध अवस्था में मौत:नाबालिग की संदिग्ध मौत की पुलिस ने शुरू की जांच

उज्जैन2 घंटे पहले
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पिपल्या हामा निवासी किशोरी की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है।

भेरूगढ़ पुलिस के अनुसार किरण पिता दिनेश कुमावत (17 वर्ष) निवासी पिपल्याहामा थाना भेरूगढ़ ने शनिवार शाम 4.20 बजे घर में जहर खा लिया था, परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां शाम साढ़े 5 बजे दम तोड़ दिया। पुलिस किरण का बयान भी नहीं ले सकी। टीआई बृजेश श्रीवास्तव ने बताया किरण के शरीर पर पांच जगह चोट के निशान थे। किरण ने किन परिस्थितियों में जहर खाकर आत्महत्या की इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद होगा।

किरण के पिता दिनेश ने बताया कि एक साल पहले किरण की सगाई इंदौर में कर चुके थे। ससुरालवालों ने किरण की सगाई तोड़ दी। सगाई टूटने से किरण परेशान थी। वो उसी लड़के से शादी करना चाहती थी।

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