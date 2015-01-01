पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:महाकाल मंदिर में निर्माण को लेकर पुजारी और महामंडलेश्वर आमने-सामने

उज्जैनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
मंदिर में निर्माण को लेकर पुजारी और महामंडलेश्वर आमने-सामने
  • पुजारी- साधु-संत भी घास-फूस के आश्रम में रहें

महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी ने कहा है कि महाकालेश्वर मंदिर में हो रहे विकास कार्यों में साधु-संत मंदिर में सरिए-सीमेंट के उपयोग का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है तो उन्हें भी घास फूस के आश्रम और कुटिया में रहना चाहिए। वे अपने आश्रमों का निर्माण सरिए और सीमेंट से कर रहे हैं। वे भी इसका पालन करें। इससे उनकी कथनी-करनी का अंतर दिख रहा है।

महामंडलेश्वर- ऐसा निर्माण हो जो 500 साल तक टिके

महामंडलेश्वर शांतिस्वरूपानंद गिरि ने पुजारी के बयान पर कहा है कि वे बिना समझे इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। हमने मंदिर समिति को कहा है कि जो भी निर्माण हो वह चार-पांच सौ साल तक टिका रहे। सीमेंट-सरिया का निर्माण 50 साल बाद ही मरम्मत मांगता है। सरकार इस तरह का पक्का निर्माण करा सकती है। निर्माण पर पैसा एक ही बार खर्च हो।

स्वामी विश्वात्मानंद ने महाकाल दर्शन कर विश्वमंगल की प्रार्थना की

उज्जैन. महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद गुरुवार को अल्प प्रवास पर उज्जैन आए। यहां महाकाल मंदिर में पूजन-अभिषेक कर विश्वमंगल की प्रार्थना की। अजीत मंगलम ने बताया मंदिर में पुजारी विजय गुरु ने पूजन करवाया। दर्शन के बाद महाराज कुछ समय महाकाल धर्मशाला में रुके, जहां भक्तों ने महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। महाराज ने यहां से मुंबई के लिए प्रस्थान किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें