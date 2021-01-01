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  • Rasim Becomes First Train Passenger Of E catering Service At Ujjain Station, Food Plate Given In Train

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ट्रेन में भोजन की थाली:उज्जैन स्टेशन पर ई-कैटरिंग सेवा के पहले ट्रेन यात्री बने रासिम, ट्रेन में दी गई भोजन की थाली

उज्जैनएक घंटा पहले
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ब्लैक शर्ट पहने रासिम को उज्जैन जंक्शन पर ई-कैटरिंग सेवा के जरिए भोजन की थाली दी गई। - Dainik Bhaskar
ब्लैक शर्ट पहने रासिम को उज्जैन जंक्शन पर ई-कैटरिंग सेवा के जरिए भोजन की थाली दी गई।
  • आईआरसीटीसी ने 10 माह बाद सोमवार से फिर शुरू की सेवा

आईआरसीटीसी ने कोरोना काल के 10 माह बाद ट्रेनों में ई-कैटरिंग सेवा सोमवार से फिर शुरू की। देश के 62 बड़े स्टेशनों पर शुरू इस सेवा में मध्यप्रदेश का उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

उज्जैन में पहले दिन ई-कैटरिेंग सेवा के जरिए खाना मंगाने वाले सौभाग्यशाली ट्रेन यात्री रासिम अग्रवाल बने। रासिम ट्रेन नंबर 02919 (Dadn-Svdk Spl) में कोच B-2 के बर्थ नंबर 69 पर इंदौर से जालंधर कैंट की यात्रा कर रहे हैं। रासिम ने वेज खाना आर्डर किया था। उन्हें उज्जैन में वेज खाने की थाली मुहैया कराई गई। उज्जैन में यह सेवा रेलवे स्टेशन के सामने सुभाष मार्ग स्थित चाणक्य रेस्टोरेंट से दी गई। खाने की थाली के लिए रासिम ने 142 रुपए का नकद भुगतान किया।

22 मार्च को बंद कर दी गई थी सेवा

कोरोना संकट के चलते आईआरसीटीसी ने पिछले साल 22 मार्च को यह सेवा बंद कर दी थी। ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद यात्रियों ने इस सेवा को शुरू करने की मांग की थी।

फूड ऑन ट्रैक एप से मंगा सकेंगे भोजन

यात्री अब फूड ऑन ट्रैक एप से ट्रेन में ही आने वाले स्टेशन पर भोजन मंगा सकेंगे। इसके अलावा 1323 नंबर डायल करके और www.ecatering.irctc.com से भी खाना मंगाया जा सकता है। यात्रियों के लिए cash on delivery (COD) की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यात्री क्षेत्रीय लोकप्रिय और स्थानीय व्यजंनों के साथ-साथ अपनी मनपंसद के प्रतिष्ठित ब्रांडों के पसंद का भोजन आर्डर कर सकते हैं।

इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी सुविधा

पटना, राउरकेला, सियालदाह, हावड़ा, न्यू जलपाईगुड़ी, आसनसोल, गुवाहाटी, झांसी, मथुरा, उज्जैन, सुरेंद्रनगर, पुणे, पनवेल, नासिक, बलारशाह, अकोला, सतना, जबलपुर, रतलाम, कानपुर सेंट्रल, ग्वालियर, लखनऊ, अंबाला कैंट, प्रयागराज, नई दिल्ली, अजमेर, वाराणसी, जयपुर, विजयवाड़ा, सूरत, इटारसी, कोटा, अहमदाबाद, सोलापुर, भुसावल, चंद्रपुर, धनबाद, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गोंदिया, सिकंद्राबाद, विशाखापट्‌टनम, तिरुनलवेली, हुबली, एर्नाकुलम, त्रिचुरापल्ली, बांद्रा, बीना, गंगापुर सिटी, कटनी मुरवारा, कटनी, कटनी साउथ, बड़ोदरा, नागपुर, भोपाल समेत बड़े स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी।

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