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  • Residents Of Binod Mill Chawl Are Ready To Buy The Township Owned By The Closed Industry At Auction

मांग:बिनोद मिल चाल के रहवासी नीलामी में बंद उद्योग के स्वामित्व की बस्ती खरीदने को तैयार

उज्जैन3 घंटे पहले
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  • सालों मिल के लिए खून-पसीना बहाने वाले मजदूरों की अब तो सुनो सरकार
  • रहवािसयों का तर्क- बस्ती के मकानों को दुरुस्त करने में लाखों रुपए किए खर्च, क्वार्टर पर उनका पहला हक

सालों पहले बंद हुए बिनोद मिल की चाल में रह रहे श्रमिक परिवारों ने बस्ती का मालिकाना हक उन्हें दिए जाने की मांग की है। शनिवार को पत्रकारों से चर्चा में क्षेत्र से पार्षद रही शैफाली राव और रहवासियों ने बताया कि हम या हमारे पूर्वज कभी न कभी द बिनोद मिल्स कंपनी लिमिटेड जिसमें (बिनोद मिल, बिमल मिल, दीपचंद मिल जिसका नाम बाद में इंदौर टेक्सटाइल मिल व फोनिक्स मिल कर दिया गया था) काम करने के कारण श्रमिक बस्ती के जिन क्वार्टरों में हम रह रहे हैं, वह मकान हमारे या हमारे पूर्वजों के नाम से आवंटित हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी इन क्वार्टरों में निवास करते गुजर चुकी है

। इसलिए अगर सरकार बंद मिल की संपत्तियों को बेचना चाहती है तो सबसे पहला हक बस्ती में रह रहे लोगों का है। इसलिए 11 नवंबर को होने वाली नीलामी में रहवासियों को जायज मूल्यांकन के आधार पर बस्ती के मकानों का मालिकाना हक दिया जाए। पार्षद रही राव ने बताया गत माह 23 अक्टूबर को एक समाचार पत्र में बंद मिल की संपत्ति की ई-नीलामी विक्रय सूचना ने क्वार्टरों में रहने वालों को परेशानी में डाल दिया है। सूचना के अनुसार बस्ती को तोड़कर उसके मलबे की ऑनलाइन नीलामी 11 नवंबर को की जाएगी। इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किए हैं। नीलामी सूचना जारी करने के पहले किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं कर एकपक्षीय निर्णय ले लिया गया। इससे रहवासी न्यायालय में पक्ष भी नहीं रख सके। थर्ड पार्टी से मूल्याकंन के आधार पर निवासरत रहवासी मूल्यांकन राशि का भुगतान करने को भी तैयार है।

गिरने की कगार पर थी चाल, खुद के खर्च से कराया दुरूस्त
पार्षद प्रतिनिधि रहे राकेश राव के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन ने बिनोद मिल की चाल में रह रहे 150 श्रमिक परिवारों को क्वार्टर खाली करने के नोटिस थमाए है। जबकि मिल बंद होने के बाद कंडम हालत में पहुंचे चुके क्वार्टरों को दुरूस्त कराने में रहवासी 5-6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। मिल बंद होने के बाद काम करने वाले श्रमिकों को बकाया का भुगतान भी नहीं हुआ है। अगर प्रशासन चाहे तो मिल के स्वामित्व की 96 एकड़ जमीन में से कुछ बीघा जमीन पर श्रमिक परिवारों की कॉलोनी बनाकर विस्थापित भी कर सकता है। राव के अनुसार बंद मिल मेें कार्यरत रहे लगभग 4 हजार मजदूरों का 87 करोड़ रू. बकाया है। इनमें से अधिकांश मजदूरों की मौत हो चुकी है।

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