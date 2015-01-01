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विकास:अनुष्ठान का प्लान बनेगा, दान राशि तय रहेगी

उज्जैन31 मिनट पहले
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  • श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के साथ व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जाएगा

महाकालेश्वर मंदिर को देश के अन्य बड़े मंदिरों की तर्ज पर सुविधाजनक बनाने के साथ श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सेवाएं भी उन्नत की जाएंगी। इसके लिए मंदिर में होने वाली पूजा, अनुष्ठान का कंपलीट प्लान बनाया जाएगा।

इसमें तय रहेगा कि कौन सी पूजा का कितना दान लगेगा, इसकी रसीद कहां से मिलेगी और कहां पर अनुष्ठान किया जाएगा। इसके लिए पंडित भी तय किए जाएंगे। महाकाल मंदिर को विकसित किया जा रहा है। इसके तहत एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी मंदिर के पीछे रुद्रसागर के किनारे 96 करोड़ के विकास कार्य करा रही है, वहीं मंदिर प्रबंध समिति ने भी करीब 60 करोड़ रुपए की योजनाएं लागू की हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के महाकाल-रुद्रसागर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए भी योजनाएं बनाने का काम शुरू हो गया है। यह प्लान करीब 154 करोड़ रुपए का होगा। प्रशासन ने इन योजनाओं के अलावा मंदिर परिसर का विस्तार करने और जमीन अधिग्रहण की योजनाएं भी बनाई हैं। इनमें दानदाताओं के माध्यम से नई धर्मशाला, प्रवचनधाम, अन्नक्षेत्र और अतिथि निवास जैसी योजनाएं भी लागू की जाएंगी। इन योजनाओं को संभागायुक्त आनंद शर्मा ने अन्य अफसरों के साथ देखा और बैठक ली।

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