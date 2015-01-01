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जांच:उज्जैन में फाइनेंस कंपनी के मैनेजरों से जब्त साढ़े 17 लाख की जांच अब आयकर विभाग करेगा

उज्जैनएक घंटा पहले
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उज्जैन पुलिस ने इंदौर के आयकर विभाग को लिखा पत्र।
  • माधवनगर पुलिस ने इंदौर आयकर अपर निदेशक को पत्र लिखा

स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजरों से जब्त साढ़े 17 लाख रुपए की जांच अब आयकर विभाग भी करेगा। विभाग यह पता करेगा कि फाइनेंस कंपनी का कामकाज और रुपए का कलेक्शन नियमों के अनूकूल है या नहीं। बताते चलें कि तीन दिन पहले माधव नगर पुलिस ने देवास रोड स्थित एक एटीएम की डिपाजिट मशीन में जमा करने के लिए खड़े चार लोगों को संदेह होने पर तलाशी ली थी। बैग में रुपयों की गड्डी देख पुलिस उन्हें थाने ले आई। बैग से साढ़े 17 लाख रुपए बरामद हुए। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वह सभी हैदराबाद की स्पंदना स्फूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर हैं।

आगर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों से कलेक्शन के रुपए है। वहां पर उपचुनाव होने के कारण बैंक बंद हैं, इसलिए उज्जैन में जमा करने आए थे। युवकों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने रुपयों को जब्त कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस बारे में इंदौर के आयकर विभाग को पत्र लिखा गया है।

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