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  • Rubber Boat Puncture In Gambhir Dame, Four Women Drowned In It, Rescued By SDERF Women Soldiers

मॉकड्रिल:गंभीर डेम में रबर बोट पंचर, उसमें सवार चार महिलाएं डूबी, एसडीईआरएफ की महिला सैनिकों ने बचाया

उज्जैन3 घंटे पहले
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गंभीर डेम में नाव डूबने के दौरान डूबते लोगों को बचाने का प्रदर्शन करते टीम के सदस्य।
  • महिला विंग के चार सप्ताह के विशेष कोर्स का डेमोस्ट्रेशन के साथ समापन

गंभीर डेम में एक इन्फ्लाटेबल रबर बोट पर सवार चार महिलाएं बोटिंग कर रहीं थीं। अचानक रबर बोट पंचर होने से वह पलट गई और चारों महिलाएं पानी में डूब गई। तभी राज्य की पहली डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स (एसडीईआरएफ) की महिला टीम खोज और बचाव के आधुनिक साजो-सामान के साथ तेजी से वहां पहुंची।

दो अलग-अलग टुकड़ियों में सवार टीम ने लाइफ बॉय व रोप रेक्स्यू द्वारा पानी में जंप लगाई और डूब रही चारों महिलाओं को जीवित सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पेट में पानी भरने पर उन्हें फर्स्टएड देकर फेफड़ों से पानी निकाला।

यह नजारा गुरुवार को गंभीर डेम पर दिखा। अवसर था होमगार्ड व एसडीईआरएफ की मॉकड्रिल का। राज्य शासन द्वारा उत्तराखंड की आपदा के बाद 2013 में स्थापित की आपदा बचाव टीम, एसडीईआरएफ की महिला सैनिकों डेम में सरफेस वॉटर रेस्क्यू, गोताखोरी, तैराकी, बोट हैंडलिंग और नाव पलटने संबंधी मॉकड्रिल का आयोजन किया।

इसमें एक माह से डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहीं होमगार्ड, एसडीईआरएफ की 56 महिला सैनिकों ने भाग लिया। आपदा प्रबंधन के लिए मप्र की एसडीईआरएफ टीम ने पहली महिला विंग तैयार की है। चार सप्ताह के प्रशिक्षण का समापन डेमोस्ट्रेशन के साथ हुआ।

शिप्रा, कालीसिंध व चंबल में ट्रेनिंग की योजना

होमगार्ड विभाग के महानिदेशक अशोक दोहरे ने यह प्रशिक्षण उज्जैन में चलाने के निर्देश दिये थे। विभाग आगामी समय में डीप डायविंग और स्कूबा डायविंग के विशेष प्रशिक्षण सत्र संचालित करने के लिए योजना बना रहा है। शिप्रा, चंबल और कालीसिंध आदि नदियों में प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

गंभीर डेम पर मॉकड्रिल के दौरान डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड प्रीतिबाला सिंह, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष कुमार जाट, एसडीईआरएफ के कंपनी कमांडर प्रदीप, प्लाटनू कमांडर्स व होमगार्ड/एसडीईआरएफ की टीम मौजूद थी। मॉकड्रिल के दौरान टीम सदस्यों की कुशलता देख सभी ने प्रसन्नता जताई।

एक महीने तक रोज सुबह 5 बजे से 15 घंटे ट्रेनिंग

बचाव कार्य के बाद महिला सैनिकों ने नौकायान और बोट चालन का जोखिम भरा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों ने उनके साहस और जज्बे की तारीफ की। संकट की घड़ी में बिना विचलित हुए महिलाओं ने जो प्रदर्शन किया उसके पीछे है उनका रोज सुबह 5 से रात 8 बजे तक का कठोर प्रशिक्षण जो एक महीने तक चला।

बहुमंजिला इमारतों से टाइगर जंप के माध्यम से रस्सी से नीचे कूदने का प्रशिक्षण या स्वीमिंग पूल व शिप्रा नदी में तैराकी सीखना, यह सब इन्होंने एक माह में यहां रहकर सीखा। भोपाल और ग्वालियर से आए स्पेशल मास्टर ट्रेनर ने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। साथ ही मानसिक रूप से मजबूत भी बनाया।

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