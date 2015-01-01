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नर्स पर एसिड अटैक:सांईधाम की नर्स पर एसिड डालने वाला प्रेमी गिरफ्तार, एक दिन पहले ही मुकेश ने सुनीता पर एसिड डाला था

उज्जैनएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

सांईधाम कॉलोनी में रहने वाली नर्स सुनीता रावत पिता मनोहर लाल पर एसिड डालने वाले उसके प्रेमी मुकेश शर्मा निवासी ग्राम रत्नाखेड़ी को नीलगंगा थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

एक दिन पहले ही मुकेश ने सुनीता पर एसिड डाला था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज चल रहा है। मुकेश ने पुलिस को बताया कि सुनीताऔर वह दोनों बचपन से दोस्त थे और साथ में रहते थे। सुनीता देर रात तक मोबाइल पर किसी से बातें करती थी।

उसने कई बार उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने घटना को अंजाम दे दिया। मुकेश ने पुलिस को एसिड बियाबानी चौराहे से खरीदना बताया। जिसकी तस्दीक पुलिस कर रही है।

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