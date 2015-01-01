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निगम की लापरवाही के कारण नगर में धूल दिवाली:सीवरेज के गड्‌ढों से दिनभर धूल उड़ रही, रात को दुर्घटना का खतरा

उज्जैनएक घंटा पहले
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विकास की गति धीमी होती है यह सब जानते है। मगर शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट की गति कछुआ चाल को भी मात दे रही है। 450 किमी में से महज 130 किमी लाइन ही टाटा कंपनी डाल पाई है।

जबकि प्रोजेक्ट को 2018 में पूरा करने का दावा किया गया था। मगर निगम और कंपनी के इंजीनियरों ने सीवरेज के प्रोजेक्ट को कागजों पर बखूबी दिखाया, मगर इसे साकार करने में निगम हो या कंपनी ऐसी तत्परता नहीं दिखा पा रही है। दीपावली जैसे सबसे बड़े त्योहार के लिए हर परिवार अपने घर और प्रतिष्ठान को सबसे साफ सुथरा, सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ताकि महालक्ष्मी जब अमावस्या की रात भक्तों को समृद्धि के साथ वैभव का आशीर्वाद देने आए तो प्रसन्न रहेे। मौजूदा स्थिति में पूरा शहर धूल-धूसरित हो रहा है। ऐसे में दीपावली की तैयारियाें पर टाटा और निगम मिट्‌टी फेर रहे हैं।

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