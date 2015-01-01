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खुदकुशी:बेटा और बहू शादी की खरीददारी करने बाजार गए, घर में वृद्ध ने फांसी लगा ली

उज्जैनएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • पड़ोस में खेल रही बालिका ने फंदे पर लटके देखा तो घर आकर बताया

चिंतामन के रत्नाखेड़ी गांव में 65 साल के वृद्ध ने घर के कमरे में फांसी लगा ली। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। बेटा-बहू रिश्तेदार के यहां शादी के चलते बाजार खरीददारी करने गए थे। उनके जाते ही वृद्ध ने आत्महत्या कर ली।

चिंतामन थाना पुलिस घटना में जांच कर रही है। थाना प्रभारी प्रवीण पाठक ने बताया रत्नाखेड़ी गांव में रहने वाले मायाराम पिता बापूजी का शव शुक्रवार दोपहर को पड़ोस में रहने वाली पांच साल की बालिका ने फंदे पर लटका देखा। वह खेलते हुए उक्त घर में चली गई थी।

वह घटना देख घबराकर बाहर भागी व अपने परिजनों को बताया कि दादा लटके हुए है। इसके बाद मायाराम के भाई समेत घर के अन्य सदस्य खेत से आए व फंदे से शव को उतारा। परिवार में बेटा-बहू समेत तीन लोग ही है।

मायाराम भी बेटा व बहू के साथ मिलकर सिलाई का काम करते थे। बयान में बेटे ने बताया कि पिता ने खाना खाया उसके बाद ही मैं घर से निकला था। कोई विवाद व परेशानी भी नहीं बताई। जांच अधिकारी सुंदरसिंह कनेश ने बताया कि परिजनों के बयान से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल मर्ग कायम कर जांच की जा रही है।

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