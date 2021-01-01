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संघर्ष:पुत्र ने पिता की मौत के मामले में एक माह तक संघर्ष किया, अब होगी जांच

उज्जैन2 घंटे पहले
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कोविड टेस्ट नहीं होने और मौत को सस्पेक्टेड दर्शाते हुए पुत्र को पिता का शव नहीं सौंपने के मामले में अब जांच होगी। पुत्र ने एक माह तक संघर्ष किया। उसके बाद उपायुक्त राजस्व ने जांच के आदेश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएमएचओ डॉ. महावीर खंडेलवाल को तथा एसपी ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला को जांच के आदेश दिए हैं।

शिवलाल खांडपा निवासी बापूनगर ने मेडिकल कॉलेज पर लगाए हैं कि कोरोना टेस्ट हुए बगैर उसके पिता को कोविड सस्पेक्ट बताया गया। बाद में मौत होने पर शव नहीं दिया गया। नोडल अधिकारी डॉ. सुधाकर वैद्य का कहना है प्रशासन के आदेश व प्रोटोकाल का पालन किया गया है।

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