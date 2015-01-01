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  • SP Said Those Transferred, They Will Not Be Able To Come To The Same Police Station For Three Years.

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आदेश:एसपी बोले- जिनका तबादला किया, वे उसी थाने में तीन साल तक नहीं आ सकेंगे

उज्जैनएक घंटा पहले
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एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल
  • उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक प्रभावित

आठ नवंबर को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जिलेभर के 145 पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया था। इस फेरबदल से पहले उन्होंने तीन साल ज्यादा वक्त से एक ही थाने में जमे कर्मचारियों की सूची तैयार करवाई थी। बाद में इसी के आधार पर उन्होंने स्थानांतरण आदेश जारी किए।

इसमें उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक प्रभावित हुए हैं। इस फेरबदल के बाद कुछ पुलिसकर्मी वापस अपने उसी थाने में आने की जमावट करते नजर आ रहे है जहां से वे स्थानांतरित किए गए है।

ऐसे में इधर एसपी ने स्पष्ट किया है कि जिन पुलिसकर्मियों को जिस थाने व स्थान से दूसरे थाने व स्थान के लिए स्थानांतरित किया गया है वे कम से कम तीन साल पहले तो वहां पुन: नहीं आ सकेंगे। उसी थाने व स्थान पर पोस्टिंग के लिए तीन साल का गेप रखा जाएगा।

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