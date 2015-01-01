पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ujjain
  • Special Worship Of Dhanteras In Mahakal Temple, Now A Three day Deepotsav Festival In Ujjain

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

महाकाल की अर्चना से दीपोत्सव:महाकाल मंदिर में धनतेरस की विशेष पूजा, उज्जैन में अब तीन दिन का त्योहार

उज्जैन14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
महाकाल मंदिर में धनतेरस पूजन के बाद दीपोत्शुसव की शुरुआत हुई
  • पुजारियाें ने विशेष पूजन अर्चन कर दीपावली की शुरुआत की

उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शुक्रवार को पुरोहित समिति ने धनतेरस का विशेष पूजन अर्चन कर तीन दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उज्जैन में ऐसी परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार हो चाहे होली हो या दीपावली, वह सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाता है, उसके बाद ही शहरवासी उत्सव मनाते हैं। परंपरा के अनुसार शुक्रवार को भी राजाधिराज महाकाल का गर्भगृह में अभिषेक किया गया।

पुरोहित समिति के अध्यक्ष पं. अशोक शर्मा ने बताया कि शनिवार को भस्मारती में ही भगवान महाकाल को चंदन व केसर का उबटन लगाया जाएगा। इसके बाद गर्म पानी से स्नान कराया जाएगा। बाबा महाकाल को गर्म पानी से स्नान ग्रीष्म ऋतु तक चलेगा। इस विशेष पूजन में यजमान के रूप में कलेक्टर को शामिल होते हैं, लेकिन कोराेना संक्रमण के कारण न कोई अधिकारी आया और न ही कोई नेता।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प; महामारी में उनकी नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर कम हो गई - विदेश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें