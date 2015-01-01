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  • Such A Theft ........ First The Thieves Are Caught And Then The Police Call The Complainant And Say You Have Been Stolen, Come And Register An FIR

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पुलिस की सक्रियता:ऐसी भी चोरी........पहले चोर पकडाए फिर पुलिस ने फरियादी को फोन कर कहा- आपके यहां चोरी हो गई है, आकर एफआईआर दर्ज करा दो

उज्जैन26 मिनट पहले
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  • पहली बार ऐसा हुआ जब पहले चोर पकडाए, माल भी बरामद हुआ और पुलिस ने खुद फरियादी को खोजा
  • इंदौर व उज्जैन के बदमाश नगर निगम की नर्सरी से चोरी कर भाग रहे थे, गश्त में पुलिस ने पकडा

उज्जैन में पहली बार ऐसा हुआ कि फरियादी को पता चलने से पहले ही पुलिस ने चोर पकड लिया हो। माल भी बरामद कर लिया। उसके बाद फरियादी को फोन कर चोरी की जानकारी दी और कहा कि थाने आकर एफआईआर दर्ज करा दीजिए। पकड़े गए चोर इंदौर और उज्जैन के निकले। पुलिस चोरों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी ताकि क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ की जा सके।

मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है। गुरुवार की रात भरतपुरी बस स्टैंड पर आरक्षक दीपेश जाट और सैनिक कमलेश गश्त कर रहे थे। तड़के करीब चार बजे उन्होंने दो युवकों को आते देखा। पुलिस को देखते ही दोनों वापस जाने लगे तो आरक्षक दीपेश को संदेह हुआ कि दोनों उन्हें देखते ही वापस क्यों जाने लगे। दीपेश ने दाेनों युवकों को आवाज देकर बुलाया तो वे भागने लगे। उन्हें भागता देख आरक्षक दीपेश और सैनिक कमलेश ने उनके पीछे दौड़ लगा दी। घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया। उनके पास से मिले बैग की तलाशी लेने पर उसमें से एलईडी टीवी, कुछ लोहे के कीमती औजार, टेबल फैन आदि मिला। पूछताछ करने पर दाेनों युवक सामान के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए। काफी देर तक पूछताछ के बाद भी जब दाेनों युवकों ने सही जानकारी नहीं दी तो पुलिस वालों ने सख्ती की। कड़ाई से पूछताछ में दोनों ने बताया कि यह माल चोरी का है। ऋषिनगर स्थित श्रीविशाला कॉलोनी में जौहरी का बगीचा नगर निगम की नर्सरी से चोरी की है।

पुलिस दोनों को थाने ले आई। उसके बाद नगर निगम के दारोगा पुरुषोत्तम शर्मा को पुलिस ने चोरी की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आपकी नर्सरी में चोरी हो गई है। चोर भी पकड़ गए हैं। माल भी बरामद हो गया है। थाने आकर एफआईआर लिखा दीजिए। चोरी की खबर मिलते ही पुरुषोत्तम थाने आया और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। टीआई दिनेश प्रजापति ने बताया कि पकड़े गए चोरों की पहचान इंदौर के गली नंबर 6 परदेशीपुरा निवासी नंदकिशोर पिता जानकी लाल और उज्जैन के आनंदनगर नानाखेड़ा निवासी महेंद्र पिता पोप सिंह डाबी के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि चोरों को शुक्रवार को कोर्ट में पेशकर रिमांड मांगा जाएगा। क्षेत्र में हुई अन्य चोरियों की पूछताछ की जाएगी।

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