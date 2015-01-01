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  • Tent And Catering Businessmen Said Have Been Sitting At Home For 10 Months, Allow 15 Days And Then Put A Lockdown

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घेराव व प्रदर्शन:टेंट और केटरिंग व्यवसायी बोले- 10 माह से घर बैठे हैं 15 दिन की अनुमति दे दो फिर लॉकडाउन लगा देना

उज्जैनएक घंटा पहले
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लोकार्पण में पहुंच कर मंत्री का घेराव व प्रदर्शन किया
  • लोकार्पण में पहुंचे मंत्री का घेराव व प्रदर्शन किया
  • मंत्री से कहा- चुनाव के लिए छूट तो शादी पर रोक क्यों?

10 महीने से घर पर बैठे हैं। केवल 15 दिन की अनुमति दे दो फिर लॉकडाउन लगा देगा। जब चुनाव के लिए रैली, सभा में छूट दी जा सकती है तो शादी, विवाह पर रोक क्यों लगाई जा रही है। यह दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है।

शुक्रवार दोपहर 2.30 बजे देवास रोड पर माधव साईंस कॉलेज के पास कन्या छात्रावास भवन का लोकार्पण करने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव से यह सवाल शहर के टेंट और केटरिंग व्यवसायियों ने पूछे।

उन्होंने मंत्री का घेराव किया। उनका कहना है कि जिन लोगों ने दो-दो महीने बुकिंग करवा ली हैं। आमंत्रण पत्र भी बांट दिए हैं, उनके लिए मुहूर्त के दस दिन पहले गाइड लाइन के नाम पर पाबंदी लगाना उचित नहीं है।

टेंट व्यवसायी रामबाबू गोयल ने बताया केटिरिंग, टेंट, बैंड, डीजे के व्यवसाय से दो हजार घरों का चूल्हा जलता है। सरकार ने मनमाने तरीके से गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें एक तय अवधि के लिए छूट का प्रावधान होना चाहिए।

गुरुवार को कलेक्टर ने गाइडलाइन लागू की और शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने बड़ा समारोह आयोजित कर लिया। इसमें 500 कुर्सियां लगाई थी। जिनमें से 350 कुर्सियां भरी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यक्रम हो सकता है तो शादी, विवाह पर पाबंदी क्यों?

सर्किट हाउस पर मंत्री नहीं मिले तो लोकार्पण स्थल पहुंचे

टेंट, केटरिंग व्यवसायियों का कहना है कि उन्हें चर्चा के लिए सर्किट हाउस बुलाया था। वहां मंत्री नहीं मिले तो माधव साइंस कॉलेज के पास लोकार्पण स्थल पर पहुंचे। वहां धक्का-मुक्की के बीच उच्च शिक्षा से चर्चा हुई। उन्होंने कहा- आप में से पांच लोग आ जाना, मैं कलेक्टर से बैठक करवा दूंगा। इस पर व्यवसायियों ने आक्रोश जताया। उनका कहना है कि जब खुले मंच पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो बंद कमरे में हमसे क्या चर्चा होगी।

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