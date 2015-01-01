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  • The Mafia Cut The Mound Of Soil, Smuggled The Way Of Trafficking, 50 Trolley Sand Smuggling Every Day

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नदी को चट कर गया रेत माफिया:मिट्‌टी के टीले काट माफियाओं ने बनाए तस्करी के रास्ते, हर दिन 50 ट्रॉली रेत की तस्करी

उज्जैनएक घंटा पहले
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गंभीर नदी में खनन। पानी उतरा तो मजदूर लगाकर खुदाई की जा रही है। हर दिन 50 से ज्यादा ट्रॉली रेत यहां से तस्करी कर ले जाई जा रही है। ये रेत माफिया गंभीर में गहरा खनन कर उसकी संरचना को खराब कर रहे हैं, इससे नदी का ईको सिस्टम भी बिगड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि इन माफियाओं का इतना खौफ है कि खनिज विभाग के अफसर यहां आने से घबराते हैं। एक बार एक अधिकारी की कॉलर तक पकड़ ली थी। भास्कर टीम को मिल रही सूचनाओं के बाद 3 रिपोर्टर, 1 फोटोग्राफर ने 2 दिन तक यहां स्टिंग किया। दो और चार पहिया से सफर के बाद 2 किमी तक पैदल चले लेकिन तस्करों के मजबूत मुखबिर तंत्र ने उन्हें बचा लिया।

पानी उतरते ही लगा दिए मजदूर

तुमड़ावदा के पास गंभीर नदी से मानसून सत्र खत्म होते ही खनन माफियाओं ने रेत निकालना शुरू कर दिया था। दिनभर नदी से रेत निकालते हैं और फिर ट्रॉलियों में भरकर रेत परिवहन करते हैं। गंभीर नदी का आधा किलोमीटर क्षेत्र पूरी से तरह से खाेखला कर दिया है। पिछले साल शिकायत पर खनिज विभाग की टीम यहां आई थी।

टीम के अधिकारी की खनन माफिया ने काॅलर पकड़ ली थी। पांच ट्रैक्टर जब्त भी किए थे, लेकिन खनन बंद नहीं हुआ। गांववालों ने बताया रंगबावड़ी वाले यादव के द्वारा खनन कराया जा रहा है।

कोई आता दिखता है तो दूसरी तरफ भागते

खनन के काम में लगे मजदूर नदी में पानी कम होने का फायदा उठाते हैं। दोनों तरफ रास्ते होने से मजदूर दूर से किसी को भी आता देखकर पहले ही सचेत हो जाते हैं। जिधर से कोई आता दिखता है तो काम छोड़ दूसरी तरफ भाग जाते हैं। दोनों ही तरफ ट्रैक्टर आने-जाने का रास्ता बनाया हुआ है। एक रास्ते पर बबूल का पेड़ काटकर टांग रखा है, जिसे रास्ता बंद करने के काम में उपयोग करते हैं।

पांच साल से खनन, 50 हजार रोज कमाई

ग्रामीणों ने बताया पांच साल से खनन होता देख रहे है लेकिन माफिया डराते हैं इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं। नदी से रोज 8 से 10 ट्राॅली रेत निकाली जाती है। एक ट्राॅली रेत पांच हजार रु. में बेचते हैं। रोज 50 हजार रु. की कमाई की जा रही है।

माफिया अलर्ट न हो इसलिए 2 किलोमीटर तक पैदल चले

दिनांक: 18 नवंबर 2020
दिन: बुधवार | समय: दोपहर 2 बजे

शहर से करीब 29 किमी दूर। हम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। रास्तेभर रेत के ढेर थे, यहीं से सप्लाई की जाती है। कुछ जगह पेड़ झुकाकर रास्ता रोका था। मुखबिरी और तस्करों के अलर्ट होने की आशंंका को देखते हुए हम लोग यहां से पैदल करीब 2 किमी दूर तुमड़ावदा गांव पहुंचे।

जैसा कि शक था- गंभीर में खनन करने वाले अलर्ट हो गए और झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गए। भास्कर टीम मजदूर बन खेतों पर रुकी, इंतजार करने के बाद तस्कर समझ चुके थे, इसलिए सामने नहीं आए। कुछ लोग झाड़ियों में जाकर छुप गए। किनारे पर रेत के ढेर लगे हुए थे। घंटों इंतजार के बाद टीम लौट आई।

दिनांक: 20 नवंबर 2020
दिन: शुक्रवार | समय: दोपहर 12 बजे

हम वक्त से पहले पहुंच गए। तरीका वही था। वाहन दूर खड़े कर हम पैदल गए। मजदूरों सा भेष था। खेतों पर रहे। गेंदे की खेती के बीच हम काम करने का बहाना कर रुके हुए थे। काम शुरू होने के बाद काफी इंतजार किया। फिर तस्करों की खोज में मौके पर रवाना हुए। हम ऊपरी हिस्से पर थे और रेत खनन कर रहे मजदूर गहराई में। हमें देख नदी से रेत निकाल रही महिलाओं ने तगारी फेंक दी और किनारे पर आकर बैठ गईं। पुरुष मजदूर ट्रैक्टर बंद कर झाड़ियों में छिपकर देखते रहे।

गंभीर किनारे का वह तुमड़ावदा गांव जहां अवैध खनन बड़े स्तर पर किया जा रहा है।
गंभीर किनारे का वह तुमड़ावदा गांव जहां अवैध खनन बड़े स्तर पर किया जा रहा है।

चरवाहे मुखबीर, अजीब आवाज निकालकर करते अलर्ट

गांव के चौकीदार से लेकर मवेशी चराने वाले चरवाहे खनन करने वालों के मुखबीर हैं, जो गांव या आसपास किसी भी नए व्यक्ति या वाहन देखकर तत्काल इसकी सूचना एक अजीब सी आवाज निकालकर मजदूरों तक पहुंचा देते हैं। भास्कर टीम के पहुंचते ही कुछ ऐसा ही हुआ।

नदी किनारे एक टीले पर हमारी टीम जैसे ही पहुंची बकरी चरा रहे युवकों ने एक आवाज निकाली जो दूसरे चरवाहे तक पहुंची। दूसरे चरवाहे ने भी उसी तरह की आवाज निकालकर खनन में लगे मजदूरों को सतर्क कर दिया। अवैध खनन के काम में माफियाओं ने गांव की महिला मजदूरों को ज्यादा लगा रखा है ताकि दबिश भी पड़े तो बचाव करने में आसानी हो। यहां से रेती को ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर बाहर ले जाने के रास्ते खुफिया तरीके से बनाए हुए है।

दो किलोमीटर के पथरीले रास्ते में कई जगह रेती का स्टॉक भी कर रखा है ताकि ग्राहक की मंशानुसार उसे जल्द माल पहुंचाया जा सके। अवैध खनन से गंभीर में जगह-जगह गहरे गड्‌ढे हो गए हैं। इधर इस संबंध में खनिज अधिकारी महेंद्र पटेल ने कहा कि समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। यदि कहीं अवैध खनन हो रहा होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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