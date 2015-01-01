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सूदखोर भाइयों पर प्रकरण:सूदखोरों ने दंपती से एक लाख के डेढ़ लाख वसूले, मकान पर कब्जा भी किया

उज्जैनएक घंटा पहले
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धिकारियों ने गृह प्रवेश करा दीये जलवाकर धनतेरस मनवाई
  • दो सूदखोर भाइयों पर प्रकरण, अधिकारियों ने दंपती को कब्जा दिलवाया
  • अधिकारियों ने जयसिंहपुरा में गृह प्रवेश करा और दीये जलवाकर धनतेरस मनवाई

सूदखोरों ने एक दंपती को उधार दिए एक लाख के एवज में उनसे डेढ़ लाख रुपए तो वसूले ही उनके घर पर कब्जा कर उन्हें बेघर भी कर दिया था। इस मामले की जांच के बाद गुरुवार को पुलिस-प्रशासन के अधिकारियाें ने जयसिंहपुरा पहुंचकर इस दंपती को अपने घर का कब्जा पुन: दिलवाया। उन्हें गृह प्रवेश करवाकर दीये जलवा धनतेरस मनवाई। प्रशासन की इस पहल से संतोष बाई की दीपावली फिर से रोशन हो गई।

दअरसल यंत्र महल जयसिंहपुरा निवासी संतोष बाई ने एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी को लिखित में शिकायत की थी कि उनके पति चिंतामन माली ने जयसिंह पुरा में 3/ 1-नंबर का मकान खरीदा था। इसके लिए उन्होंने क्षेत्र के संतोष माली व कालूराम से एक लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। जिसके एवज में जून 2017 तक उन्होंने डेढ़ लाख रुपए चुका भी दिए।

फिर भी सूदखोर नहीं माने और उन्होंने संतोष बाई के मकान पर कब्जा कर उनको घर से निकाल दिया था। बाकायदा संतोष बाई ने मकान खरीदने के प्रमाण तथा ऋण के पेटे चुकाई गई राशि की रसीदें भी एडीएम के समक्ष प्रस्तुत की थी।

इस पर एडीएम ने पूरे मामले में नायब तहसीलदार से जांच करवाई तो संतोष बाई की शिकायत जायज पाई गई। ऐसे में गुरुवार को धनतेरस पर कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देश पर एडीएम सूर्यवंशी व एएसपी अमरेंद्र सिंह देर शाम पुलिस बल के साथ जयसिंहपुरा पहुंचे। यहां इन्होंने संतोष बाई व उनके पति को उनके मकान का कब्ज़ा दिलवाया।

अधिकारियों ने उनके घर में जाकर धनतेरस के दीये भी जलवाए। प्रशासन की इस पहल से संतोष की दीवाली फिर से रोशन हो गई। उन्हें अपने मकान में फिर से पहुंचने का सुख मिला। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने संतोष और दारासिंह पिता मांगीलाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया था। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे।

दंपती ने दूसरे के प्लाॅट को अपना बताकर बेचा, केस

एक दंपती ने दूसरे का प्लाॅट अपना बताकर बेच दिया। नीलगंगा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गणेश नगर आगर रोड निवासी नितिन कुशवाह को आरके एवेन्यू इंदौर रोड का दूसरे का प्लाॅट अपना बताकर दमदमा के दंपती शिव श्रीवास्तव व पत्नी भावना ने बेच दिया। कार्रवाई की जा रही है।

लोन मंजूर करवाने के नाम पर धोखाधड़ी, प्रकरण दर्ज

लोन मंजूर करवाने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रकरण नीलगंगा पुलिस ने दर्ज किया है। बताया न्यू इंदिरानगर निवासी मनीष नामदेव के साथ लोन मंजूर करवाने के नाम पर अवंतिपुरा निवासी धर्मेंद्र ने चार चेक व दस हजार रुपए लेकर धोखाधड़ी की।

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