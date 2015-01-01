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गुमशुदा:पुत्रों ने ही पिता की हत्या कर शव को लगाया ठिकाने

अनूपपुरएक घंटा पहले
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कोतवाली अनूपपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सेंदुरी में निवास करने वाले गुलाब सिंह पिता जयराम सिंह राठौर 25 वर्ष एवं पंकज सिंह पिता जयराम सिंह राठौर उम्र 20 वर्ष ने 2 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पिता बीती 27 अक्टूबर से गुमशुदा हैं।

काफी तलाश करने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। पुत्रों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि दोनों पुत्रों ने ही अपने पिता की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था। ^गुमशुदगी की जांच पर हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। - एमएल सोलंकी,पुलिस अधीक्षक अनूपपुर

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