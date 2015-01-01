पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जानलेवा टाइग्रेस:वनरक्षक समेत तीन बाइक सवारों पर बाघिन का हमला

सतनाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

उचेहरा थाना क्षेत्र के धनिया इलाके में एक बाघिन (टाइग्रेस) ने एक-एक कर वन रक्षक समेत 3 बाइक सवारों पर जानलेवा हमले किए। हमले में 56 वर्षीय वन रक्षक और धनिया बीट के प्रभारी रामदयाल दुबे और 25 वर्षीय एक ग्रामीण युवक श्रवण यादव गंभीर रुप से घायल हो गए।

दोनों घायलों को उपचार के लिए पहले उचहेरा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत गंभीर है। जबकि इस हमले के तकरीबन साढ़े 10 घंटे बाद धनिया इलाके में ही टाइग्रेस के हमले की चपेट में एक अन्य बाइक सवार का ब्यौरा नहीं मिल पाया है। वन रक्षक रामदयाल दुबे पिता लखन लाल दुबे निवासी मझौली (सीधी) की दाहिनी आंख, दाएं हाथ- पैर और सिर पर पंजों की गंभीर चोंट लगी है। जबकि श्रवण यादव पिता रामविश्वास निवासी निवासी नई बस्ती खोह (उचेहरा थाना)के पीठ और कंधे पर पंजों के गहरे जख्म हैं।

जिले के उचेहरा -परसमनिया सड़क मार्ग पर धनिया गांव स्थित घटना स्थल (कंम्पार्टमेंट नंबर-417) पर पहुंचे एसडीओ लाल सुधाकर सिंह ने बताया कि बाइक सवारों पर बाघिन के असल में डिफेंसिव अटैक था। माना जा रहा है कि बाघिन के साथ दो शावक भी थे,जो भटक गए हैं। वन अफसरों का मानना है कि भटके बच्चों की तलाश में टाइग्रेस आक्रामक हो गई है। उसने 30 मिनट के अंदर जहां २ बाइक सवारों पर छलांग लगा दी वहीं तकरीबन साढ़े 10 घंटे बाद इसी टाइगे्रस ने एक और बाइक सवार पर हमला कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें