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दुष्कर्म:तलाकशुदा को शादी का झांसा देकर 10 साल तक ज्यादती की

उज्जैनएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

तलाकशुदा को शादी का झांसा देकर 10 साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कृष्णा परिसर इंदौर रोड निवासी 44 वर्षीय तलाकशुदा महिला से कोट मोहल्ला निवासी इमरान पिता करामत खान 6 अप्रैल 10 से अब तक ज्यादती करता रहा। वह उससे शादी करने का लालच देकर यह कृत्य करता रहा। मामले में महिला की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने गुरुवार को 376 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

युवक की जेब से मोबाइल चोरी

अंकपात रोड पर शुभम मैरिज गार्डन के सामने से दुर्गा कॉलोनी रोड निवासी शुभम पिता शांतिलाल की जेब से दो अज्ञात व्यक्ति मोबाइल चोरी कर ले गए। जीवाजीगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। महानंदा नगर हाट बाजार से भी बुधवार को कई लोगों के मोबाइल चोरी हो गए थे।

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