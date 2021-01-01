पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भाजपा की चुनाव तैयारियां तेज:नगर निगम चुनाव के लिए संभावित महिला प्रत्याशियों को प्रशिक्षण

उज्जैन2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आगामी नगर निगम चुनाव में महिला प्रत्याशियों को तैयार करने के लिए भाजपा ने प्रशिक्षण की तैयारी की है। महिलाओं को निगम चुनाव की जानकारी देने के साथ उन्हें राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह काम भारतीय स्त्री-शक्ति संगठन द्वारा किया जाएगा। महिलाओं के लिए यह कार्यशाला 7 फरवरी को माधव सेवा न्यास परिसर में होगी। निगम चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी आरक्षण है।

अधिक से अधिक महिलाएं चुनाव के लिए खुद को तैयार कर सकें, इसलिए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आरक्षण के चलते महिलाओं का रुझान भी चुनाव की ओर बढ़ा है। उन्हें विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। भाजपा पार्षद दल की पूर्व अध्यक्ष राजश्री जोशी व भारतीय स्त्री-शक्ति की शीतल भागवत के अनुसार कार्यशाला दोपहर 1 से 5 बजे तक होगी। इसमें प्रदेश स्तर से भी विशेषज्ञ आएंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser