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9 करोड़ से बनेगा पैसेंजर एमिनिटिज सेंटर:यात्रियों को ठहरने, खाने पीने के साथ मनोरंजन सुविधा एक स्थान पर मिलेगी

उज्जैन2 घंटे पहले
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रेलवे स्टेशन के सामने खुली जमीन पर बनाया जा रहा यात्री सुविधा केंद्र। - Dainik Bhaskar
रेलवे स्टेशन के सामने खुली जमीन पर बनाया जा रहा यात्री सुविधा केंद्र।
  • डेढ़ करोड़ मिलने से आएगी तेजी

रेलवे स्टेशन पर एसकेलेटर के सामने खुली जमीन पर 9 करोड़ रुपए से पैसेंजर एमिनिटिज सेंटर यानी यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण करवा रहा है। इसका 50 फीसदी काम पूरा हो गया है।

डीआरएम विनीत गुप्ता के अनुसार सिंहस्थ 2028 के अलावा पर्व, त्योहार पर बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में उनकी यात्रा के साथ ठहरने, खाने-पीने और मनोरंजन का इंतजाम भी किया जाएगा। उन्हें एक ही स्थान पर वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जिसके लिए उन्हें स्टेशन के बाहर जाना पड़ता था। भवन के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की किस्त मिल गई है। इससे काम में तेजी आएगी। साथ ही इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए खासतौर से केवड़िया, गुजरात में बनाए रेलवे स्टेशन के कामकाज की निगरानी करने वाले आर्किटेक्ट शहर पहुंचकर इसका निरीक्षण करेंगे।

रात्रि विश्राम करने वालों के लिए कमरे बनाएंगे

  • पीने का साफ पानी : आरओ के साथ ठंडा और सादा पानी भी उपलब्ध होगा। वर्तमान में प्लेटफाॅर्म पर लगे नलों से पानी लेना पड़ता है।
  • विश्राम गृह : यात्रियों के लिए एक कॉमन हॉल होगा। साथ ही लंबी दूरी के बीच हाॅल्ट करने वाले यात्रियों के लिए कमरे भी बनाए जाएंगे।
  • फूड कोर्ट : रियायती मूल्य पर खाना उपलब्ध करानेे के लिए फूड कोर्ट बनेगा। पार्सल सुविधा मिलेगी।
  • वॉश रूम : महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग वाॅश रूम बनाए जाएंगे। साबुन व हैंड वॉश मिलेगा।
  • बुकिंग सेंटर : ऑनलाइन के साथ ऑफ लाइन टिकिट बुकिंग के लिए एक ही छत के नीचे सुविधा मुहैया करवाई जाएगी।
  • वाई-फाई : इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए फ्री वाई-फाई सुविधा भी इस केंद्र में उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • लगैज रूम : विश्राम करने वाले यात्रियों के लिए एक कॉमन लगेज रूम बनाने की योजना भी है।

दो प्लेटफार्म बना रहे, आउटर पर नहीं रोकना पड़ेगी ट्रेन
रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 को नया रूप दिया जा रहा है। यह काम मार्च तक पूरा होने का दावा किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 को नागदा की ओर लिंक किया जाएगा। इन दो नए प्लेटफार्म का फायदा यह होगा कि ट्रेन के स्टेशन पर खड़े होने के कारण यहां पहुंचने वाली अन्य ट्रेनों को आउटर पर नहीं रोकना पड़ेगा। वे सीधे स्टेशन पर आ सकेगी।

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