पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जांच:ट्रू-नॉट से कोरोना की जांच बंद टीबी मरीजों की होगी स्क्रीनिंग

उज्जैन7 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक फोटो

कोविड हॉस्पिटल माधवनगर में संचालित ट्रू-नॉट मशीन से सस्पेक्टेड मरीजों के सैंपल की जांच बंद होगी। ऐसे में मरीजों के सैंपल की जांच आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लैब या अन्य जगह पर करवाना होगी। नई व्यवस्था के तहत अब ट्रू-नॉट मशीन से जिले के टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग होगी। इससे मरीजों में बीमारी का पता चल सकेगा।

कोरोना के बढ़ते मरीजों और दूसरे राज्यों की लैब से रिपोर्ट आने में देरी के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासन से दो ट्रू-नॉट मशीन की डिमांड की गई थी। इनमें से एक मशीन ही आई थी, जिसे जून माह में माधवनगर अस्पताल में इंस्टाल करवा कर कोरोना मरीजों की जांच शुरू की गई थी।

इसमें दो से तीन घंटे के भीतर ही रिपोर्ट आ जाती थी और मरीज का समय पर इलाज शुरू हो जाता था। मरीजों को मिल रही जांच की सुविधा के बीच अब उक्त मशीन से कोरोना की जांच बंद कर टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग होगी। स्वास्थ्य विभाग भोपाल के नए आदेश आए हैं जिसमें इस मशीन का उपयोग कोरोना की बजाए टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग में करने के लिए कहा गया है।

ऐसे में बढ़ते मरीजों के बीच कोरोना के मरीजों की जांच माधवनगर में नहीं हो पाएगी। उनकी जांच निजी सेंटर्स व आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज अस्पताल या अहमदाबाद की लैब में करवाना पड़ेगी। जिला क्षय अधिकारी डॉ. सुनीता परमार ने बताया कि जिले में टीबी के 4300 मरीज रजिस्टर्ड हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें