पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सजा:उज्जैन में आठवीं की छात्रा का हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को दो साल की जेल

उज्जैन10 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
अदालत ने सात साल पुराने केस में आरोपियों काे दो साल की सजा सुनाई है - Dainik Bhaskar
अदालत ने सात साल पुराने केस में आरोपियों काे दो साल की सजा सुनाई है
  • छह हजार रुपए का जुर्मान भी भरना होगा

आठवीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने बुधवार को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।

बताते चलें कि उज्जैन के नागदा तहसील क्षेत्र निवासी आठवीं में पढ़ने वाली एक छात्रा 12 अप्रैल 2014 की रात आठ बजे घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी बीच छात्रा के किसी परिजन को घर के बाहर नहीं देखकर संदीप पिता रमेशचंद्र और राधेश्याम पिता रामचंद्र छात्रा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए रेलवे लाइन की ओर ले जाने लगे। छात्रा ने शोर मचाया तो दोनों ने उसका मुंह दबोच लिया। उसने चंगुल से छूटकर छात्रा भागने लगी तो राधेश्याम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर पड़ोसी और छात्रा की मां मौके पर आ गईं। लोगों को आता देख दोनों अभियुक्त भागने लगे और धमकी दी कि पुलिस को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। नागदा पुलिस ने संदीप और राधेश्याम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट ने दो-दो साल की सजा और छह-छह हजार रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमौके से गायब दिखे किसान आंदोलन के बड़े चेहरे, भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई थी कि पुलिस की क्रेन और बस को छीन अपने साथ ले गई - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप में काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, परंतु फिर भी जरूरी कामकाज आप समय पर पूरे कर लेंगे। किसी मांगलिक कार्य संबंधी व्यवस्था में आप व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser