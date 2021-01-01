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छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद:रात दो बजे घर में घुसकर पकड़ा था युवती का हाथ, अब जाना पड़ेगा जेल

उज्जैन2 घंटे पहले
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  • बचाव पक्ष के वकील ने पहला अपराध होने और उम्र का हवाला देकर कम सजा देने की अपील की, अदालत ने ठुकराई

युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अर्जुन को कोर्ट ने सोमवार को तीन साल की सजा का फैसला सुनाया। साथ ही, चार हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त का पहला अपराध होने की दलील देकर सजा कम करने की याचना की, लेकिन अदालत ने अपील ठुकरा दी।

मामला उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र का है। उप संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 22 जनवरी 2019 को युवती घर में सो रही थी। कमरे में उसके साथ बहन, भाई और पिता भी सो रहे थे। रात करीब दो बजे वह किसी काम से उठी। पहले से ही घर में घुसे पड़ोस में रहने वाले अर्जुन ने हाथ पकड़कर घसीटकर बाहर ले जाने लगा। जब युवती ने शोर मचाया, तो अर्जुन ने मुंह दबा दिया।

युवती चंगुल से छूटी और फिर शोर मचाया। आवाज सुनकर युवती के पिता पहुंच गए। पिता ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। भागते समय उसने जान से मारने की धमकी भी दी। अगले दिन युवती ने पिता के साथ इंगोरिया थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-क, 458 और 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई।

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