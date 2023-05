Hindi News

Video Message Posted On Social Media, Told The Condition Of The Library, Vice Chancellor Said That Everyone Should Cooperate

सेंट्रल लायब्रेरी की दुर्दशा पर मेजर जनरल का वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर लायब्रेरी का हाल बताकर पोस्ट किया वीडियो, कुलपति ने कहा सभी का सहयोग जरुरी

उज्जैन विक्रम यूनिवर्सिटी की सेन्ट्रल लायब्रेरी की खस्ता हाल और वहां की किताबो में लगी दीमक और खराब हालत को देखते हुए आर्मी से रिटायर्ड हुए मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुरने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त की है। उन्होंने शहर वासियो को लायब्रेरी में रखी किताबो के लिए एक जुट होने का सन्देश भी दिया है।

बटियागढ़ ब्लाक के गढ़ोला खाड़े में रहने वाले आर्मी के मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर करीब दो वर्ष पहले रिटायर्ड हो गए। वे उत्तराखंड सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल के पद पर कार्यरत थे। मेजर मूलतः उज्जैन के ऋषि नगर क्षेत्र में रहने वाले है। वे अक्सर उज्जैन आते है और पढ़ने के शोक के चलते सेन्ट्रल लायब्रेरी तक जाते है। लेकिन काफी समय बाद अक्टूबर 2022 में एक रिसर्च को लेकर जब मेजर लायब्रेरी पहुंचे तो वंहा रखी किताबे देख उन्हें पीड़ा हुई। उन्होंने बताया कि कई किताबो में दीमक लग चुकी है। सैकड़ो किताबे खस्ता हाल में है। इसको लेकर मेजर ने यू ट्यूब पर (An Appeal to All Residents of Ujjain; Let Us Save the Books of Vikram University Library!) नाम से एक अपील डाली जिसमे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विक्रम विश्व विद्यालय के महराजा जीवाजी राव पुस्तकालय सेन्ट्रल लायब्रेरी में पुस्तकों की हालत बेहद ख़राब है उन्हें दीमक खा गई पन्ने चिपके हुए। दीवारे ख़राब है पड़ने का माहौल नहीं। मेजर ने शहर वासियो को किताबे सहजने के लिए आगे आने को कहा और आने वाली पीढ़ी को पढ़ने का माहौल देने के लिए जिम्मेदारी सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं है शहर वासियो को आगे आना होगा और यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों को भी इसे देखना होगा। हम जानते है स्टाफ और फंड की कमी है। सेंट्रल लायब्रेरी को ठीक रखने की जवाबदारी सभी वरिष्ठ और शहर की जनता की है।

लॉकडाउन के कारण हुई खस्ता हाल -

मेजर का वायरल वीडियो और पीड़ा पर विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफ़ेसर अखिलेश कुमार पांडेय ने कहा की मेजर साहब का वीडियो हमने देखा है,लाकडाउन के समय लायब्रेरी बंद रही थी पूरा मालवा क्षेत्र दीमक वाला एरिया है। बंद रहने से दीमक की समस्या हो गई। नमी के कारण किताबे ख़राब हुई है। मेरी भी एक अपील शहर में कई बड़े लोग है बिजनेसमैन है सभी शहर वासियो को इसमें योगदान करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा योगदान सब करे सेंट्रल लायब्रेरी की दशा और दिशा सुधारने में हमारी मदद करे।