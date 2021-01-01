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प्रेम विवाह:विदिशा के भाजपा नेता की भांजी पुलिस से बोली घर मत भेजो, मेरे घर वाले हम दोनों को मरवा देंगे

उज्जैन2 घंटे पहले
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रविवार को दोनों ने चिंतामन में शादी कर ली - Dainik Bhaskar
रविवार को दोनों ने चिंतामन में शादी कर ली
  • अधिकारी जानकारी देने से बचते रहे

विदिशा में रहने वाले भाजपा के एक बड़े नेता की भांजी ने उज्जैन में रविवार को प्रेम विवाह कर लियाl सूचना पर पुलिस दोनों को थाने ले आई लेकिन युवती यही कहती रही कि मुझे विदिशा नहीं जाना है हम वहां गए तो मुझे व मेरे प्रेमी को घरवाले मरवा देंगे।

विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती वहीं रहने वाले प्रेमी के साथ भाग कर उज्जैन आ गई। रविवार को दोनों ने चिंतामन में शादी कर ली। सूचना लगी तो सीएसपी पल्लवी शुक्ला, चिमनगंज टीआई अजीत तिवारी चिंतामन पहुंचे और दोनों को थाने ले आए।

मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। महाकाल थाना पुलिस ने सिर्फ इतना बताया विदिशा पुलिस को सूचना दी गई है वहां के सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश सोनी परिजनों के साथ आ रहे हैं। एएसपी अमरेंद्र सिंह ने भी सिर्फ इतना ही कहा कि लड़का लड़की दोनों बालिग है और शादी कर ली है।

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