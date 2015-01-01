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तीसरे सेमेस्टर के परिणाम घोषित:विक्रम ने एमए अंग्रेजी सहित 21 परीक्षा परिणाम घोषित किए , विवि की वेबसाइट पर अपलोड

उज्जैन3 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

विक्रम विश्वविद्यालय ने गुरुवार को एमएसडब्ल्यू (स्पेशल एटीकेटी), एमए अंग्रेजी (स्पेशल एटीकेटी), एमए हिंदी (स्पेशल एटीकेटी), एमए संस्कृत (स्पेशल एटीकेटी), एमए राजनीति विज्ञान (स्पेशल एटीकेटी), एमए इतिहास (स्पेशल एटीकेटी), एमए अर्थशास्त्र (स्पेशल एटीकेटी), एमए जियोग्राफी (स्पेशल एटीकेटी), एमएससी गणित (प्रायवेट), एमएससी भौतिकी (एटीकेटी), एमएससी रसायन (एटीकेटी), एमएससी प्राणिविज्ञान (एटीकेटी), एमएससी सांख्यिकी (एटीकेटी), एमएससी अपलाइड माइक्रोबायलॉजी (एटीकेटी), एमएससी ड्रग एंड फार्मा (एटीकेटी) और एमकॉम (एटीकेटी) तीसरे सेमेस्टर के परिणाम घोषित करने के साथ वेबसाइड पर अपलोड भी कर दिए हैं।

कुलानुशासक प्रो. शैलेंद्र शर्मा ने बताया इसके अलावा एलएलबी, एमए लोक प्रशासन, एमए (सीबीसीएस) फिलॉसाफी, एमए (सीबीसीएस) हिंदी एटीकेटी के परिणाम घोषित कर वेबसाइड पर अपलोड कर दिए हैं।

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