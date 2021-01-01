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  • Vikram University's 24th Convocation To Be Held On February 20, UGC Chairman To Be Chief Guest

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दीक्षांत समारोह:20 फरवरी को होगा विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह, UGC चेयरमैन होंगे मुख्य अतिथि

उज्जैन26 मिनट पहले
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20 फरवरी को होगा 24वां दीक्षांत समारोह - Dainik Bhaskar
20 फरवरी को होगा 24वां दीक्षांत समारोह
  • राज्यपाल करेंगी समारोह की अध्यक्षता

मध्यप्रदेश में उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षान्त समारोह 20 फरवरी को होगा। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के चेयरमैन डॉ डीपी सिंह होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समारोह की अध्यक्षता करेंगी। कुलपति डॉ अखिलेश पांडेय ने बताया कि दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में करीब 240 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 फरवरी रखी गई है।

समारोह में शैक्षिक वर्ष 2018 और वर्ष 2019 के पीएचडी व डीलिट. उपाधि धारकों और स्नातक (यूजी) व स्नातकोत्तर (पीजी) में टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा।

400 रुपए में करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

विवि से मिली जानकारी के अनुसार, छात्र-छात्राएं उपाधि लेने के लिए एमपी ऑन लाइन से 400 रुपए में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पीएचडी और डीलिट उपाधि धारकों को उपाधि शुल्क के रूप में 400 रुपए अलग से जमा करने होंगे।

ये है ड्रेस कोड

छात्राओं के लिए- ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर की साड़ी या सलवार सूट।

छात्रों के लिए- ऑफ व्हाइट या क्रीम कलर का कुर्ता पायजामा।

सभी के लिए- पीली पगड़ी और गोल्डेन ब्राउन जैकेट पहनना अनिवार्य होगा।

पीएचडी व डीलिट के लिए- क्रीम कलर का उत्तरीय, स्नातकोत्तर छात्रों को लेमन यलो कलर का उत्तरीय और स्नातक छात्रों को ऑरेंज कलर का उत्तरीय पहनना होगा।

गाउन पहनने पर संत ने किया था विरोध

आमतौर पर विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोहों में गाउन पहनकर मेडल लेते हुए छात्र-छात्राएं दिखाई देते हैं। वर्ष 2014 में विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में पीएचडी की डिग्री लेने पहुंचे संत डॉ अवधेशपुरी महराज ने भारतीय परिधान में डिग्री लेने की वकालत की थी। उन्होंने गाउन पहनने का विरोध किया था। डॉ पुरी ने रामचरित मानस के मानवीय मूल्यों पर शोध किया है। डॉ अवधेश पुरी ने भारतीय परिधान पहनकर ही उपाधि ली थी।

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