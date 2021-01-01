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सम्मान:उज्जैन की विशाखा मल्ल दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार से सम्मानित

उज्जैन2 घंटे पहले
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शहर की कलाकार विशाखा हर्डिकर मल्ल की कृति इन्फिनिटी वॉर को दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मप्र संस्कृति परिषद्, भोपाल की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी के निदेशक राहुल रस्तोगी ने उन्हें प्रमाण-पत्र और 51 हजार रुपए की पुरस्कार राशि का चेक भेजकर सम्मानित किया है।

पंजीयन 10 तक
उज्जैन | सर्वधर्म विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए आयोजित परिचय सम्मेलन का पंजीयन विधवा व तलाकशुदा महिलाएं 10 फरवरी तक करा सकेंगी।

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