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डी-गैराज:जब खुद को मदद नहीं मिली तो दूसरों के लिए खोल दिया इन्कयूबेशन सेंटर; व्यापार-व्यवसाय के लिए देते हैं गाइडेंस

उज्जैन2 घंटे पहले
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  • युवा यहां कर कर सकते हैं अपने व्यापार-व्यवसाय की शुरुआत, स्पेस के साथ हर तरह का गाइडेंस भी

शहर के युवा ध्रुव लोहिया ने मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की लेकिन जब अपना रोजगार शुरू करने के लिए प्रयास किए तो न कोई मदद मिली और न सही मार्गदर्शन। बस यहीं से यह विचार आया कि शहर के युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सही मार्गदर्शन और शुरुआती मदद उपलब्ध कराई जाए। परिवार के सहयोग से उन्होंने निजी स्तर पर ही इन्कयूबेशन सेंटर शुरू कर दिया। अब उनके इस सेंटर में शहर के तीन युवा इनोवेटिव आइडिया के साथ अपने आप को स्थापित करने में जुट गए हैं।

फ्रीगंज में कमला नेहरू मार्ग पर ध्रुव ने पारिवारिक भवन में ही डी-गैराज नाम से अपना यह सेंटर शुरू किया है। डी-गैराज नाम देने के पीछे भी कहानी यह है कि दुनिया की नामचीन कंपनियां जैसे गुगल, अमेजोन, हेवलेट पैकर्ड, एप्पल, वाल्ट डिज्नी की शुरुआत किसी गैराज में ही हुई थी। गैराज से शुरुआत कर इन कंपनियों ने दुनियां में नाम कमाया। ध्रुव कहते हैं डी-गैराज में शहर के युवा तैयारी करें और दुनियां में पंख पसार कर उड़ान भरे यही उद्देश्य है। उन्होंने अपने भवन के एक हिस्से को किसी मल्टीनेशनल कंपनी के आधुनिक दफ्तर की तरह ही तैयार किया है।

आधुनिक डिजाइन के कम जगह घेरने वाले फर्नीचर के साथ विजिटर एरिया, मीटिंग हॉल, वर्क स्पेस जैसा सब कुछ है। इसे आधुनिक तरीके से सजाया भी गया है। ध्रुव कहते हैं इसे शुरू करने के लिए सभी के पुराने संबंधों का उपयोग किया गया है। मुंबई में पढ़ाई के दौरान मिले विशेषज्ञ, पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के परिचित एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स सभी को एक मंच पर लाया गया। परिवार ने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है, ताकि सेंटर के संचालन में कोई कमी नहीं रहे।

सेंटर में यह सुविधाएं उपलब्ध
एक महीने में ही यहां तीन युवा अपने नए आइडिया के साथ काम शुरू कर चुके हैं। उन्हें फ्री वाई-फाई, वर्क स्पेस, मीटिंग रूम, विजिटर रूम की सुविधा मिल रही है। उन्हें यहां केवल अपना व्यक्तिगत खर्च ही करना पड़ रहा है, जैसे चाय-पानी आदि। यहां उन्हें उनके आइडिया को विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ, बिजनेस एक्सपर्ट्स, आईटी एक्सपर्ट्स आदि की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। काम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, एक्सपर्ट्स जुड़ते जाएंगे।

तीन नए आइडिया पर हो रहा काम
1. स्मार्ट असिस्टेंट: शहर के एक युवा ने स्मार्ट असिस्टेंट बनाया है। यह केवल बोलने से काम करता है। बोलने से दरवाजा खुलता-बंद होता है, लाइट बोल कर ऑन-ऑफ की जा सकती है।
2. कंटेंट राइटर: शहर के एक युवा ऑनलाइन देशी-विदेशी कंपनियों के लिए कंटेंट राइटर का काम करते हैं। उनके आलेख विदेशों में ज्यादा पढ़े जाते हैं। इसके बदले कंपनियां उन्हें भुगतान करती है।
3. ऑटोमेटिक फूड डिस्पेंसर: घर में रखे जाने वाले फिश एक्वेरियम में मछलियों को तय समय पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक युवा ने ऑटोमेटिक फूड डिसपेंसर बनाया है।

स्टार्टअप के लिए सेंटर से इन्वेस्टर की भी मिल रही मदद
सेंटर में इन्हें आईटी से संबंधित व अन्य एस्पर्ट्स का मार्गदर्शन मिल रहा। इससे वे अपने आइडिया को ज्यादा परफैक्ट बना रहे। आइडिया ऐसे व्यापार में तब्दिल होंगे। सेंटर पर इनके आइडिया पर चर्चा होती है। सेंटर ऐसे नए आइडिया इन्वेस्टर्स को बताता है। यदि इन्वेस्टर उसमें निवेश करने को राजी हो जाए तो इसका उत्पादन या व्यापार शुरू किया जा सकता है।

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