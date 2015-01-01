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  • When The Business Collapsed, The Cricket System Started, Six Neemuch People Were Arrested From The Resort

सट्‌टा:धंधा चौपट हुआ तो क्रिकेट सट्‌टा शुरू कर दिया, रिसाॅर्ट से नीमच के छह लोग गिरफ्तार

उज्जैन3 घंटे पहले
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  • उज्जैन एसटीएफ की टीम ने देवास के सोनकच्छ में पप्पू एंड पंपू रिसोर्ट में की कार्रवाई

नीमच के छह लोगों को उज्जैन एसटीएफ की टीम ने देवास के सोनकच्छ में स्थित रिसार्ट से आईपीएल क्रिकेट का सट्‌टा खेलते गिरफ्तार किया।

इनसे पुलिस ने 45 मोबाइल, 2 लेपटॉप, दो कार व एक लाख रुपए नकदी समेत 26 लाइन का हाइटेक ब्रीफकेस भी जब्त किया जिसमें एक साथ 26 फोन कनेक्ट थे। इसकी मदद से सटोरिए सारा रिकाॅर्ड मैटेन कर रहे थे।
नीमच के रितेश उर्फ कालू जैन, प्रशांत उर्फ गुल्लू जसवानी, सुनील उर्फ चिक्की गोयल, इसरार अली, जाहिद कादरी व बृजेश उर्फ बंटू जैन पकड़े गए हैं। सभी सोनकच्छ के पप्पू एंड पप्पू रिसाॅर्ट में कमरा लेकर आबुधाबी में खेले जा रहे आईपीएल मैच पर दांव लगा रहे थे। रितेश व बृजेश दोनों सगे भाई है। गल्ले का धंधा करते है। जाहिद खेती करता है। प्रशांत का पेटिंग का काम है। जबकि इसरार ऑटो ड्राइवर है। सुनील मजदूरी करता है। आरोपियों ने स्वीकारा कि लॉकडाउन में सभी का कामधंधा चौपट हो गया, इसलिए शार्टकट से पैसा कमाने के लालच में क्रिकेट का सट्‌टा खेलने लगे। एसटीएफ एसपी मनीष खत्री ने बताया सटोरियों से जुड़े अन्य तार पता किए जा रहे है। आरोपियों से डीएसपी अर्चना रावत, निरीक्षक दीपिका शिंदे पूछताछ कर अन्य बुकियों के संदर्भ में जानकारी जुटा रही है। कोर्ट से आरोपियों का दो दिन का पुलिस रिमांड मिला है। यह भी पता चला है कि नीमच के सटोरियों के इंदौर व मुंबई के बुकियों से भी संपर्क थे।
रिसोर्ट नीमच के परिचित साथी का इसलिए वहां कमरा लिया
सटोरियों ने पूछताछ में एसटीएफ टीम को बताया कि रिसॉर्ट नीमच के ही परिचित साथी का है इसलिए वहां कमरा लिया। पहले नीमच में ही सट्‌टा खेल रहे थे लेकिन बृजेश का सट्टे का पुराना रिकाॅर्ड होने से लगा कि पुलिस को उनकी भनक लग गई है इसलिए जगह बदल कर सोनकच्छ चुनी। यहां करीब पांच दिन से दांव लगा रहे थे। 26 लाइन का हाइटैक ब्रीफकेस भी एक परिचित के माध्यम से इंदौर से लाना बताया है। पुलिस रिसार्ट संचालक की भी संलिप्तता पता कर रही है उसके खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा।

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