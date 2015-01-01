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मौसम का मिजाज:सर्दी बढ़ी, चौबीस घंटे में दिन का पारा 1.5 डिग्री गिरा, रात में 0.7 डिग्री बढ़ा

उज्जैनएक घंटा पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी बढ़ने लगी है। चौबीस घंटे में दिन के तापमान में 1.5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। रात का तापमान 0.7 डिग्री बढ़ा है। इससे दिन में सर्दी महसूस होने लगी है।

जीवाजी वेधशाला के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.0 डिग्री दर्ज किया। यह इस सीजन में दिन का सबसे कम तापमान है। न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग भोपाल के राडार प्रभारी वेदप्रकाश ने कहा उत्तर भारत में बर्फबारी और ठंडी हवा से मैदानी क्षेत्रों के तापमान में कमी आती है। यही कारण है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में सर्दी बढ़ रही है।

धुंध से सूर्य की किरणों की तीव्रता कम : कोहरा और धुंध के कारण सूर्य की किरणाें की तीव्रता कम हुई है। मौसम विशेषज्ञ एचएस पांडेय ने बताया 13, 14 नवंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इससे रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी हालांकि 16 नवंबर के बाद इसका असर कम हो जाएगा और फिर से रात में सर्दी बढ़ने लगेगी।

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