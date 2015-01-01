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  • With The Permission Of The Court, The Police Destroyed The Meat Of The Deer, Relatives Were Also Trapped Along With The Doctor.

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शिकार:कोर्ट की अनुमति से पुलिस ने हिरण का मांस नष्ट कराया, डॉक्टर के साथ रिश्तेदार भी फंसे

उज्जैन8 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • फ्रिज से जब्त हुआ था 9 किलो 800 ग्राम मांस

फ्रीगंज में घासमंडी के समीप रहने वाले बीडीएस डॉक्टर परवेज असलम के घर से जब्त किए हिरण के 9 किलो 800 ग्राम मांस के मामले में आरोपियों की संख्या बढ़ेगी। बीडीएस डॉक्टर ने शाजापुर निवासी रिश्तेदारों के साथ मिलकर हिरण का शिकार कराया था। 14 दिसंबर की रात पुलिस ने डॉक्टर परवेज के घर पर दबिश देकर फ्रिज से हिरण का मांस जब्त किया था। उक्त मामले में डॉक्टर चार दिन के रिमांड पर है।

पुलिस को पूछताछ में शुरुआत से ही डॉक्टर परवेज ने गुमराह किया लेकिन माधवनगर पुलिस की टीम ने उसके शाजापुर निवासी रिश्तेदारों को खोज लिया। उन्हें भी आरोपी बनाया जा रहा है, पुलिस ने सभी की पहचान कर ली। डॉक्टर ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ही हिरण का शिकार कराया था।

माधवनगर टीआई दिनेश प्रजापति ने बताया शुक्रवार तक मामले में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। गुरुवार को कोर्ट से अनुमति लेने के बाद एसआई सलमान कुरैशी ने फारेस्ट टीम के साथ जब्त मांस के नष्टीकरण की कार्रवाई पूरी की।

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