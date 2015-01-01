पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ujjain
  • Worshiped Husband Online And Woman Hanged, Incident At Karwa Chauth In Additional World Bank Colony

करवा चौथ पर महिला ने की आत्महत्या:पति की ऑनलाइन पूजा की और महिला ने फांसी लगा ली , करवा चौथ पर अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में घटना

उज्जैनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
प्रतिकात्मक फोटो

करवा चौथ पर एक महिला ने पति की ऑनलाइन पूजा की और बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि 31 वर्षीय ममता पति घनश्याम मकवाना निवासी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी का शव बरामद किया है।

वह दो बच्चों की मां थी। जांच में यह बात पता चली है कि उसका पति चालक है और वह ट्राॅला लेकर हैदराबाद गया हुआ है। रात में उसने वीडियो कॉल पर उसकी पूजा की और बाद में बात करने का कहकर फोन काट दिया था। देर रात करीब ढाई बजे अर्जुन सोलंकी नामक युवक ने ममता के फंदे पर लटके होने की सूचना दी।

अर्जुन स्वयं को ममता का रिश्तेदार बताता है। उसने ये जानकारी भी दी कि ममता को देवास निवासी तेजकरण नामक युवक लंबे समय से परेशान करता आ रहा था, जिसकी पूर्व में भी पुलिस को शिकायत की जा चुकी थी।

करवा चौथ पर भी संभवत: उसने फोन कर या यहां आकर ममता को परेशान किया होगा जिसके चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें