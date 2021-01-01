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नदी में डूबा:उज्जैन के खिड़ी रावदिया गांव में मछली पकड़ने गए युवक की शिप्रा में डूबने से मौत, रात दो बजे मिला शव

उज्जैनएक घंटा पहले
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नदी में डूबने से युवक की हुई मौत - Dainik Bhaskar
नदी में डूबने से युवक की हुई मौत
  • मजदूरी करता था युवक

उज्जैन में शिप्रा नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। वह अपने दोस्तों के साथ नदी में मछली पकड़ने गया था। रात दो बजे के करीब उसके शव को तलाश लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

घटना उज्जैन से करीब 40 किमी दूर उन्हेल थाना क्षेत्र के खिड़ी रावदिया गांव की है। पुलिस ने बताया कि गांव का शेरू शाह पिता साबिर शाह रविवार की शाम को दोस्तों के साथ गांव के किनारे से बह रही शिप्रा नदी में मछली पकड़ने गया था। मछली पकड़ते समय उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। शेरू ने पहले खुद को बचाने के लिए हाथ-पांव चलाए लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। उसे डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग भागते हुए आए। जब तक लोग आते तब तक शेरू पानी में डूब चुका था। गांव वालों ने शेरू को तलाशने के लिए काफी प्रयास किए लेकिन उसका शव नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक रात करीब दो बजे गोताखोरों की मदद से उसके शव को तलाश लिया गया। सोमवार सुबह जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम हुआ। शेरू मजदूरी करता था।

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