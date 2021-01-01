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आज से बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा:जिले के 116 हाईस्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल के 27 हजार विद्यार्थी देंगे एग्जाम

शाजापुर7 घंटे पहले
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  • संक्रमण का साया अभी भी बरकरार एक पाली की जगह दो पाली में होगी परीक्षा

जिले के 116 शासकीय हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलाें में सोमवार से अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होगी। इसमें 27783 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। एक तरह से मंडल की ओर से अप्रैल में होने वाली बोर्ड एग्जाम का परीक्षण भी होगा। 9वीं के विद्यार्थी गणित के पेपर से शुरुआत करेंगे तो 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी अलग-अलग संकाय में अपने विषय संबंधित प्रश्न पत्र देंगे।

परीक्षा प्रभारी प्रवीण मंडलोई ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक पाली में परीक्षा न लेते हुए दो पाली में परीक्षा ली जाएगी। कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा का समय सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं परीक्षा का समय दोपहर 12.30 से 3.30 बजे तक रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों का केंद्र स्वयं का स्कूल ही रहेगा। प्रश्न पत्र भोपाल से भेजे जा रहे हैं, जबकि उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के बाद स्कूल में ही चेक की जाएगी। इस बार संक्रमण के कारण 15 नवंबर से स्कूल की शुरुआत हुई थी। इस कारण कोर्स में कटौती भी की गई है। मंडल द्वारा आधारित सिलेबस पर ही प्रश्न-पत्र तैयार किए गए हैं। महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंस रखना और मास्क लगाना जरूरी होगा।

इस अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक मुख्य में जोड़े जाएंगे
संक्रमण को देखते हुए पिछले वर्ष मुख्य एग्जाम के बाद अब 9वीं और 11वीं की परीक्षा हो रही है। इसमें दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और इस परीक्षा के अंक का प्रतिशत मुख्य परीक्षा में भी जोड़ा जाएगा।

इन विषयों के प्रश्न पत्र से होगी परीक्षा की शुरुआत- जहां 9वीं और 10वीं का गणित का प्रथम पेपर होगा। वहीं 11वीं और 12वीं भूगोल, रसायन शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हार्टिकल्वर, स्टील लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य, लेखाकर्म ( बुक किपिंग एंड एकाउंटेंसी), प्रथम प्रश्न पत्र वोकेशनल (ओल्ड कोर्स) के प्रश्नपत्र होंगे।

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