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संक्रमण:535 सैंपल की रिपोर्ट में 9 नए पॉजेटिव मिले, मरीजों का आंकड़ा 1600 के पार

शाजापुर26 मिनट पहले
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गुरुवार की स्थिति में जिले में कुल 1609 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 43786 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 43385 के परिणाम प्राप्त हुए। जिले से भेजे गए सैंपल में से गुरुवार को 535 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें 9 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें जोड़ने पर जिले में अब तक कुल मरीजांे का आंकड़ा 1600 का आंकड़ा पार करते हुए 1609 पर पहुंच गया। हालांकि कुल पॉजिटिव मरीजों में से आज तक 1526 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिलहाल जिले में 61 मरीज उपचाररत हैं। इनमें से 55 का जिले में और 6 मरीजाें का जिले से बाहर उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमित 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इधर बाजारों में लोगों द्वारा न सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और न ही मास्क लगाया जा रहा है। बिना मास्क घूमने वालों पर टीम कार्रवाई भी कर रही है लेकिन फिर भी लोग अनदेखी कर रहे हैं। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

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