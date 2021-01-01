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पल्स पोलियो अभियान:पहले दिन जिले के 1075 बूथ पर 81 प्रतिशत बच्चों को पिलाई दवा

शाजापुर7 घंटे पहले
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पल्स पोलियो अभियान का रविवार को जिला चिकित्सालय में कलेक्टर दिनेश जैन ने बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर शुभारंभ किया। शहर में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पल्स पोलियो दिवस मनाया गया। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा आंगनवाड़ी में आने वाले छोटे बच्चों को दवा पिलाई गई। डीआईओ डॉ. दीपक पिप्पल ने बताया कि रविवार को पूरे जिले में पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए 1075 बूथ बनाए गए थे।

इसमें जिले के 1 लाख 29 हजार 142 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य था। इसमें से 1 लाख 4 हजार 650 बच्चों को दवा पिलाई गई। 2 दिन अभी भी शेष हैं। इसमें 19 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। इन बच्चों को घर पर ही स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दवा पिलाई जाएगी।

जिला अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ पर अनुविभागीय अधिकारी साहबलाल सोलंकी, सीएमएचओ डॉ. राजू निदारिया, सीएस डॉ. शुभम गुप्ता, तहसीलदार शाजापुर डॉ. मुन्नालाल अड़, अर्बन नोडल अधिकारी डॉ. उमेश गौतम, ब्रॉड एंबेसेडर प्रतिभा पाठक एवं पुष्पा शुक्ला भी उपस्थित थीं।

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