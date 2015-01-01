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महाविद्यालय शाजापुर:शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में संस्था स्तर पर प्रवेश शुरू

शाजापुरएक घंटा पहले
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पॉलिटेक्निक महाविद्यालय शाजापुर में संस्था स्तर पर प्रवेश शुरू हो चुका है। महाविद्यालय के प्राचार्य एस.के. पिपरा ने बताया कि महाविद्यालय में संचालित ब्रांच मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए प्रथम चरण का रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर से 16 नवंबर तक होगा। प्रथम चरण के रजिस्ट्रेशन वाले विद्यार्थियों को 19 नवंबर से 20 नवंबर तक महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। इसी तरह द्वितीय चरण का रजिस्ट्रेशन 21 नवंबर से 24 नवंबर तक होगा। द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन वाले विद्यार्थियों को 27 से 28 नवंबर तक महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा।

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