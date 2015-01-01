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धनतेरस:8 माह बाद इतनी भीड़ कि पुलिस को संभालना पड़ा मोर्चा, पैदल राहगीरों को भी निकलने में करना पड़ी मशक्कत

शाजापुर3 घंटे पहले
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  • सराफा, इलेक्ट्राॅनिक से लेकर कपड़ा बाजार में भी अच्छा कारोबार

पिछले 8 माह से कोरोना के खौफ में जी रहे लोग दिवाली पर खुलकर खरीदी करने बाजार में पहुंचे। भीड़ बढ़ने से शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई। स्थिति काे देखते हुए मुख्य बाजार में चार पहिया वाहनों की एंट्री रोक दी गई, लेकिन बाइक व पैदल निकलने वालों की भी इतनी भीड़ रही कि दिनभर जाम जैसे हालात रहे।

बाजार की व्यवस्था संभालने के लिए हर चौराहों पर यातायात जवानों को तैनात करना पड़ा। जवानों ने मोर्चा संभाला ताकि जाम जैसी स्थिति न बने। मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद से ऐसा पहला मौका है, जब बाजार में इतनी भीड़ रही। इधर, बाजार आए लोगों ने जमकर खरीदी की। सराफा से लेकर गृह सज्जा, मिठाई, कपड़े, इलेक्ट्रानिक आइटम की खरीदी की। इस पर रात तक मुहूर्त होने से रात 9.30 बजे तक दुकानों पर भीड़ रही।

तिथि भेद : आज भी मनाई जाएगी शहर में रूप चौदस के साथ धनतेरस

शहर में तिथि भेद के कारण दो दिन धनतेरस मनाई जाएगी। कुछ लोगों ने गुरुवार को धनतेरस मनाई, वहीं कुछ लोग शुक्रवार को रूप चौदस साथ धनतेरस मनाएंगे। पंडित गिरिजेश चतुर्वेदी ने बताया कि पंचांग के अनुसार धनतेरस 13 नवंबर को मनाई जाएगी।

इस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी है। पंडित शिव नारायण चतुर्वेदी ने बताया कि 12 नवंबर को शाम 6 बजे हस्त नक्षत्र के चौथे चरण में धनतेरस आरंभ होकर 13 नवंबर की दोपहर 3 बजे तक रहेगी। धनतेरस का विशेष महत्व शुक्रवार रहेगा। इसलिए धनतेरस 13 नवंबर पूरे समय रहेगी।

चौराहों पर हालात ज्यादा खराब

नई सड़क से लेकर आजाद चौक, सोमवारिया, किला रोड, मीरकलां व कसेरा बाजार में दोपहिया व पैदल चालकों को भी रास्ता तय करने के लिए मशक्कत करना पड़ी। इन इलाकों में दिनभर जाम लगता रहा।

दोपहर बाद शुरू हुई खरीदी

सुबह से दोपहर तक बाजारों में लोगों की आवाजाही तो रही, लेकिन दोपहर बाद धनतेरस का शुभ मूहूर्त शुरू होते ही इलेक्ट्रानिक्स व दुकानों पर खरीदी का सिलसिला शुरू हो गया। इन दुकानों पर रात 10 बजे तक सौदे होते रहे। नवरात्रि के बाद धनतेरस पर ही अच्छा कारोबार हुआ।

ऑटोमोबाइल बाजार में बूम

धनतेरस पर ऑटोमोबाइल में बूम रहा। सभी बाइक, कार व ट्रैक्टर शोरूम पर सुबह से ही लोग खरीदी करने पहुंचे। लालघाटी स्थिति शोरूम पर पिछले साल से भी ज्यादा बाइक बिक गई। पिछले साल जहां दिवाली पर 80 बाइकें बिकी थी, वहीं अब 110 बाइक बिक गई।

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