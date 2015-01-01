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कार्रवाई:सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को सील करने पहुंचा अमला, व्यापारी ताला लगाकर चले गए

शाजापुर3 घंटे पहले
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  • अल्टीमेटम खत्म होते ही सील करने की कार्रवाई
  • विरोध करने आए व्यापारी व पूर्व सरपंच, पुलिस ने डंडे दिखाकर शांत किया

जिले की दुपाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी जमीन पर बनाई गई 65 से ज्यादा दुकान का विवाद एक बार फिर गरमा गया। शुक्रवार को मोहन बड़ोदिया जनपद सीईओ सहित अधिकारियों की टीम इन दुकानों को सील करने पहुंच गई। अफसरों का तर्क था कि दुकानें खाली कराने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जबकि व्यापारियों ने विरोध जताया कि बिना सूचना के हम पर दबाव बनाया जा रहा है।

बिगड़ती स्थिति देख पुलिस बल भी पहुंच गया। पुलिस जवानों ने बस स्टैंड क्षेत्र में भीड़ नियंत्रित करने के लिए डंडे दिखाने शुरू कर दिए। इस दौरान पूर्व सरपंच और कुछ व्यापारियों ने अफसरों से बहस भी की, लेकिन अमले ने किसी की न सुनते हुए पांच दुकानों को छोड़ सभी को सील कर दिया। करीब चार साल पहले दुपाड़ा पंचायत द्वारा दुपाड़ा बस स्टैंड के पास नाले के आगे मार्केट बनाया गया था।

इस मार्केट में दुकान खरीदने वाले महेश राठौर, साबिर खान आदि ने बताया कि इस जगह पर दुकान निर्माण से पहले भी वे गुमटियां लगाकर व्यापार करते थे। इसी दौरान पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण कराकर दो से तीन लाख रुपए में खरीदी लेकिन हमें यह नहीं पता था कि प्रशासन हमें इस तरह बेदखल कर देगा। शुक्रवार को जब टीम दुकानें सील करने पहुंची तो व्यापारियों के होश उड़ गए।

मोहन बड़ोदिया सीईओ विष्णुकांता गुप्ता ने व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए दोपहर एक बजे तक का समय दुकानें खाली करने के लिए दिया, लेकिन इसके बाद भी व्यापारियों ने दुकानें खाली नहीं की और विरोध जताने लगे। इस पर अमले ने सख्ती करते हुए बंद दुकानों को सील करना शुरू कर दिया।

व्यापारियों और प्रशासनिक अमले के बीच विरोध की स्थिति भी बनती रही। इस दौरान लालघाटी टीआई अनिल पुरोहित और दुपाड़ा चौकी प्रभारी लक्ष्मणसिंह देवड़ा ने अमले के आरक्षकों को निर्देश देकर भीड़ हटाना शुरू किया। इस दौरान कई बार ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को लाठियों का सहारा भी लेना पड़ा।

गौरतलब है कि चार साल से विवादों में घिरी 56 से ज्यादा दुकानों के मामले में पूर्व सरपंच और सचिव पर एसडीएम न्यायालय ने एफआईआर तक दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही इसकी फाइल कभी ठंडे बस्ते तो कभी अफसरों की सख्त कार्रवाई के रूप में दिखाई देता रहा। इस बार अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों ने केवल दुकानें सील कर अपनी जिम्मेदारी निभा ली।

ये था कार्रवाई का बड़ा आधार

सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को लेकर करीब चार साल पहले शिकायत की गई थी। इस दौरान एसडीएम और डीएम न्यायालय में पेशी के दौरान दुकानों के निर्माण से लेकर उनकी नीलामी तक की प्रक्रिया में अनियमितता पाई जाने पर पंचायत के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अधिकारियों के अनुसार उक्त दुकानों को स्थानीय व्यापारियों को दो से तीन लाख रुपए में बेचा गया था। इसका कोई पुख्ता रिकार्ड भी नहीं था।

व्यापारी बोले- संक्रमण काल में दुकान सील कर दी, कैसे चलाएंगे परिवार

पंचायत द्वारा बनाई गई दुकानों में व्यापार करने वाले महेश राठौर, साबिर खान और शेरू खान ने बताया कि संक्रमण काल में पहले ही धंधे चौपट थे। इन दुकानों से ही दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो रहा था। अब प्रशासन ने इसे भी सील कर दिया। पूर्व सरपंच से भी इस संबंध में चर्चा की गई। पर अब हमारे सामने परिवार के भरण-पोषण की चिंता खड़ी हो गई है।

पूर्व सरपंच बोले- राजनीतिक द्वेषता से की कार्रवाई

प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर पूर्व सरपंच सचिन पाटीदार ने बताया कि यह सब राजनीतिक द्वेषता से हो रहा है। हमने नियमों के अनुसार ही गांव के छोटे छोटे व्यापारियों के लिए पक्की दुकानों का निर्माण कराया था। उक्त कार्रवाई को लेकर कलेक्टर से चर्चा की जाएगी।

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