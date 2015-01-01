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स्कूल खुलने से पहले ही चुनौती:परीक्षा से दो माह पहले शिफ्टाें में पढ़ाई कराकर सिलेबस पूरा कराना चुनौती

शाजापुर27 मिनट पहले
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जिले के 50 शासकीय हाईस्कूल और 66 हायर सेकंडरी स्कूल में 676 शिक्षक पदस्थ हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों ने प्राचार्य का प्रभार भी संभाल रखा है। इस दोहरी जिम्मेदारी के बाद भी सभी स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन्हें भरना आवश्यक हो गया है, क्योंकि कोरोना के बाद स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों का कोर्स कैसे पूरा किया जाएगा। शिक्षकों की कमी के चलते जिले के 116 हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूल के 27783 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। विद्यार्थी के पास इस सत्र की पढ़ाई
के लिए जनवरी और फरवरी ही
रहेगा। 20 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो सकती है। 9वीं और 11वीं की भी फरवरी में परीक्षा हो जाएगी। कोर्स पूरा करने की जवाबदारी स्कूलों के शिक्षकों पर ही होगी।
हाईस्कूल 6 व हायर सेकंडरी में 11 शिक्षकों का मापदंड
परीक्षा प्रभारी प्रवीण मंडलोई ने बताया कि हाईस्कूल में एक प्राचार्य के साथ 6 शिक्षक अनिवार्य होते हैं। वहीं हायर सेकंडरी में 11 शिक्षकों की आवश्यकता होती है। कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के अनुसार संख्या घटती और बढ़ भी सकती है। लेकिन न्यूनतम 11 शिक्षक तो होना ही चाहिए। वर्तमान में 50 हाईस्कूल प्राचार्य सहित 350 शिक्षक व 66 हायर सेकंडरी स्कूल में 726 शिक्षक जरूरी है।
ट्रांसफर से बनी ऐसी स्थिति
जिला शिक्षा अधिकारी यू.यू. भिड़े ने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी तो हर जिले में है लेकिन शाजापुर जिले में कई शिक्षकों ने पिछले 2 साल में ट्रांसफर नीति के तहत जिले से बाहर भी ट्रांसफर करवाए हैं। इसे कारण शिक्षकों की कमी हुई। समस्या से शासन को अवगत करा दिया है। अतिथि शिक्षक रखने का आदेश भी प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कोर्स भी पूरा करवाया जाएगा।
इस सत्र में इतने हैं विद्यार्थी
9वीं में छात्र 3999 तो छात्राएं 4083 कुल 8082 विद्यार्थी, 10वीं में छात्र 3413 तो छात्राएं 3581 कुल 6994 हाईस्कूल के विद्यार्थी हैं। हासे में 11वीं में छात्र 3217 तो छात्राएं 3009 कुल 6226 विद्यार्थी, 12वीं में छात्र 3158 तो छात्राएं 3323 कुल 6481 विद्यार्थी है। जिले में 116 हाईस्कूल और
हासे स्कूल में 27783 विद्यार्थी हैं।

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