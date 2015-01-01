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मकर सक्रांति:शहरवासियों को उलझाने वाली चायना डोर अफसराें को नहीं आती नजर, एक सप्ताह में दो लोग घायल

शाजापुर17 मिनट पहले
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मकर सक्रांति से पहले ही चायना डोर शहरवासियाें के लिए खतरा बन गई। एक सप्ताह के अंदर सड़क पर चलते हुए चायना डोर में उलझने वाला दूसरा मामला सामने आया। दुकानों पर भी व्यापारियाें ने चायना मांझे का स्टॉक कर लिया लेकिन इससे अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है। गत दिनों महूपुरा रपट के पास महिला बाल विकास के कर्मचारी बीके गुप्ता का चायना मांझे से गला कटते-कटते बचा। बचाव में हाथ कटने की घटना होने के बाद भी यहां के अधिकारियों की नींद नहीं खुली। गुरुवार को भी महिला एवं बाल विकास विभाग का दूसरा कर्मचारी संजय मिश्रा भी चायना डोर में उलझ गए। वाटर वर्क्स से हाट मैदान आने वाली सड़क पर पैदल चलते हुए अचानक मिश्रा के पैर में चायना मांझा उलझ गया। गनीमत रही कि जख्मी होने से पहले ही उन्हाेंने खुद को रोका और पैरो में उलझे चायना मांझे को निकालकर अलग हटाया।

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